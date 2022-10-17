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Setanta Sports отреагировала на слова экспертов о выходе из телепула
Сотрудничество продолжается в штатном режиме
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Пресс-служба компании Setanta Sports ответила на вопрос о продолжении сотрудничества с украинской Премьер-лигой. Напомним, известный спортивный журналист Игорь Цыганик рассказал, что официальный вещатель планирует пересмотреть условия соглашения с УПЛ. Позже его коллега Александр Денисов предположил, что телекомпания может вовсе прекратить сотрудничество с Премьер-лигой.
"Мы не можем комментировать эту тему [информацию Денисова и Цыганика по поводу трудностей в дальнейшем обслуживании пула]. Мы продолжаем транслировать матчи украинской Премьер-Лиги, как обычно", — ответили в пресс-службе Setanta Sports на вопрос Fanday.net.
Напомним, что ранее 5 клубов УПЛ выступили против телепула – "Динамо", "Днепр-1", "Металлист", "Заря" и "Рух". Эти клубы транслируют матчи на платформах 1+1 Media, тогда как остальные клубы УПЛ имеют контракт с Setanta Sports.
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