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Setanta Sports отреагировала на слова экспертов о выходе из телепула

Премьер-лига
(2 голосов)

Сотрудничество продолжается в штатном режиме

Setanta Sports отреагировала на слова экспертов о выходе из телепула

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

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Пресс-служба компании Setanta Sports ответила на вопрос о продолжении сотрудничества с украинской Премьер-лигой. Напомним, известный спортивный журналист Игорь Цыганик рассказал, что официальный вещатель планирует пересмотреть условия соглашения с УПЛ. Позже его коллега Александр Денисов предположил, что телекомпания может вовсе прекратить сотрудничество с Премьер-лигой.

"Мы не можем комментировать эту тему [информацию Денисова и Цыганика по поводу трудностей в дальнейшем обслуживании пула]. Мы продолжаем транслировать матчи украинской Премьер-Лиги, как обычно", — ответили в пресс-службе Setanta Sports на вопрос Fanday.net.

Напомним, что ранее 5 клубов УПЛ выступили против телепула – "Динамо", "Днепр-1", "Металлист", "Заря" и "Рух". Эти клубы транслируют матчи на платформах 1+1 Media, тогда как остальные клубы УПЛ имеют контракт с Setanta Sports.

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В статье: Телеканал Setanta Sports телепул
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Источник:
Fanday

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