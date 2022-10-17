Забарный даже не пытался бороться за мяч. О красной карточке защитнику Динамо в матче с Шахтером

В седьмом туре УПЛ "Шахтер" победил "Динамо" со счётом 3:1. Матч, в котором бригада арбитров во главе с Екатериной Монзуль назначила пенальти, удалила одного футболиста и столкнулась еще с несколькими моментами, которые требовали решительных решений. Но главный итог радует – судейство не мешало футболу и не повлияло на распределение сил на поле.

Сразу нужно проговорить, что пенальти в конце первого тайма в ворота "Динамо" справедливый. Тымчик сбил Мудрика и сомневаться в решении Екатерины Монзуль не приходится. Можно дискутировать относительно красной карточке Илье Забарному на 69-й минуте. Собственно, эту тему после матча задел Мирча Луческу, но лучше опираться на нейтральную мысль.

Заборный фолил против Сикана – это неоспоримый факт. Против прямой красной карточки свидетельствует то обстоятельство, что "параллельным курсом" двигался другой защитник "Динамо" и он теоретически мог бы помешать Сикану выйти "один на один". Но справедливо заметил судейский эксперт, экс-арбитр ФИФА Мирослав Ступар: "Как бы оно было – мы можем только думать, моделировать. Не очевидным является факт того, что Сирота догнал бы Сикана".

Забарного погубило то обстоятельство, что он в процессе своего фола даже не пытался сыграть в мяч. То есть, действовал с четким умыслом остановить соперника нарушением правил. Обычно на такое судьи реагируют очень остро. А здесь можем говорить еще и о лишении соперника очевидной возможности забить гол. Поэтому к красной карточке, показанной Екатериной Монзуль, у эксперта Мирослава Ступара не возникает вопросов.

Также экс-арбитр обратил внимание на эпизод со второго тайма, когда Иван Петряк в борьбе с Караваевым упал в штрафной "Динамо", что породило апелляции со стороны "горняков". Ступар отметил, что была борьба, контакт между футболистами, не выходивший за рамки дозволенного.