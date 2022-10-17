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Забарный даже не пытался бороться за мяч. О красной карточке защитнику Динамо в матче с Шахтером

Премьер-лига
(4 голосов)

Судейский анализ матча седьмого тура УПЛ Шахтер – Динамо

Забарный даже не пытался бороться за мяч. О красной карточке защитнику Динамо в матче с Шахтером

Фото - Олександр Приходько

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

В седьмом туре УПЛ "Шахтер" победил "Динамо" со счётом 3:1. Матч, в котором бригада арбитров во главе с Екатериной Монзуль назначила пенальти, удалила одного футболиста и столкнулась еще с несколькими моментами, которые требовали решительных решений. Но главный итог радует – судейство не мешало футболу и не повлияло на распределение сил на поле.

Сразу нужно проговорить, что пенальти в конце первого тайма в ворота "Динамо" справедливый. Тымчик сбил Мудрика и сомневаться в решении Екатерины Монзуль не приходится. Можно дискутировать относительно красной карточке Илье Забарному на 69-й минуте. Собственно, эту тему после матча задел Мирча Луческу, но лучше опираться на нейтральную мысль.

Заборный фолил против Сикана – это неоспоримый факт. Против прямой красной карточки свидетельствует то обстоятельство, что "параллельным курсом" двигался другой защитник "Динамо" и он теоретически мог бы помешать Сикану выйти "один на один". Но справедливо заметил судейский эксперт, экс-арбитр ФИФА Мирослав Ступар: "Как бы оно было – мы можем только думать, моделировать. Не очевидным является факт того, что Сирота догнал бы Сикана".

Забарного погубило то обстоятельство, что он в процессе своего фола даже не пытался сыграть в мяч. То есть, действовал с четким умыслом остановить соперника нарушением правил. Обычно на такое судьи реагируют очень остро. А здесь можем говорить еще и о лишении соперника очевидной возможности забить гол. Поэтому к красной карточке, показанной Екатериной Монзуль, у эксперта Мирослава Ступара не возникает вопросов.

Также экс-арбитр обратил внимание на эпизод со второго тайма, когда Иван Петряк в борьбе с Караваевым упал в штрафной "Динамо", что породило апелляции со стороны "горняков". Ступар отметил, что была борьба, контакт между футболистами, не выходивший за рамки дозволенного.

"В общем, можем говорить, что судейство Екатерины Монзуль было на должном уровне", - заметил судейский эксперт.

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В статье: Мирослав Ступар Сергей Шебек
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Комментарии (1)
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чалагач (Киев)
17.10.2022 в 17:01
– суддівство не заважало футболу і не вплинуло на розподіл сил на полі. -так ніхто ж і не проти що не заважало просто вже привикли до цього дибілізму з критичними днями та свистком в роті замість ху... -і чомусь на самому початку жовта Вівчаренку але ж стєпанєнку нізззззя бо свій... -пенальті через контакт Тимчика і пєналь...,так за подібне воно Русину жовту відразу світило типу за "нирок" і де пеналь в ворота шохтюра після контакту бондаря? -а таку червону воно гравцю данєцьких засвітило б хіба що коли ті вигравали б у 3-0.є
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