Вацко: Говорят, что Setanta готова дотранслировать сезон УПЛ, но клубам платить не будет

Украинский комментатор и журналист Виктор Вацко рассказал о ситуации с соглашением между УПЛ и Setanta о трансляции матчей чемпионата Украины.

"Уже две недели кулуарно ходит информация о том, что Setanta отказывается от соглашения по УПЛ. И в принципе имеет для этого основания, потому что УПЛ не выполнила требованиz со своей стороны.

Говорили, что Setanta уже не будет транслировать матчи чемпионата Украины, сейчас говорят, что есть какие-то договоренности, что Setanta дотранслирует этот сезон до конца.

Потом говорят, что Setanta готова дотранслировать сезон, но клубам платить не будет. Клубы свои деньги не получат, потому что лига не сдержала договоренности со своей стороны", — рассказал Вацко.

Напомним, что ранее работник 1+1 Media Игорь Цыганык заявил, что Setanta Sports готова бесплатно взять права у тех клубов, которые они сейчас транслируют. Бывший директор каналов "Футбол 1/2/3" Александр Денисов сказал, что Setanta готова выйти из соглашения с УПЛ.