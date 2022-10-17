  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Вацко: Говорят, что Setanta готова дотранслировать сезон УПЛ, но клубам платить не будет
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вацко: Говорят, что Setanta готова дотранслировать сезон УПЛ, но клубам платить не будет

Премьер-лига
(1 голосов)

Новые слухи о так называемом пуле УПЛ

Вацко: Говорят, что Setanta готова дотранслировать сезон УПЛ, но клубам платить не будет

scdnipro1.com.ua

Новина українською

Украинский комментатор и журналист Виктор Вацко рассказал о ситуации с соглашением между УПЛ и Setanta о трансляции матчей чемпионата Украины.

"Уже две недели кулуарно ходит информация о том, что Setanta отказывается от соглашения по УПЛ. И в принципе имеет для этого основания, потому что УПЛ не выполнила требованиz со своей стороны.

Говорили, что Setanta уже не будет транслировать матчи чемпионата Украины, сейчас говорят, что есть какие-то договоренности, что Setanta дотранслирует этот сезон до конца.

Потом говорят, что Setanta готова дотранслировать сезон, но клубам платить не будет. Клубы свои деньги не получат, потому что лига не сдержала договоренности со своей стороны", — рассказал Вацко.

Напомним, что ранее работник 1+1 Media Игорь Цыганык заявил, что Setanta Sports готова бесплатно взять права у тех клубов, которые они сейчас транслируют. Бывший директор каналов "Футбол 1/2/3" Александр Денисов сказал, что Setanta готова выйти из соглашения с УПЛ.

Позже сама Setanta сообщила, что продолжает транслировать УПЛ, но без каких-либо подробностей.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Виктор Вацко Телеканал Setanta Sports телепул
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Вацко Live

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде