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УПЛ перенесла начало матча Черноморец - Заря

Премьер-лига
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Матч состоится в Ковалевке

УПЛ перенесла начало матча Черноморец - Заря

Новина українською

Дирекция Премьер-лиги изменила время начала матча 8-го тура чемпионата "Черноморец" – "Заря".

Игра состоится во вторник, 18 октября.

Изначально начало матча было запланировано на 13:00, но затем Лига перенесла его на 15:00.

Отмечается, что матч пройдет в Ковалевке на стадионе "Колос".

Напомним, что на данный момент "Заря" занимает 6-е место в турнирной таблице (10 очков), "Черноморец" замыкает таблицу с 2-мя пунктами.

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В статье: Заря (Луганск) Черноморец (Одесса)
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Источник:
УПЛ

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