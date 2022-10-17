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УПЛ перенесла начало матча Черноморец - Заря
Матч состоится в Ковалевке
Дирекция
Игра состоится во вторник, 18 октября.
Изначально начало матча было запланировано на 13:00, но затем Лига перенесла его на 15:00.
Отмечается, что матч пройдет в Ковалевке на стадионе "Колос".
Напомним, что на данный момент "Заря" занимает 6-е место в турнирной таблице (10 очков), "Черноморец" замыкает таблицу с 2-мя пунктами.
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Источник:УПЛ
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