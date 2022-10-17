Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
УПЛ перенесла начало матча Заря - Колос
Матч состоится в Ковалевке
Дирекция
Игра состоится во вторник, 18 октября.
Изначально начало матча было запланировано на 13:00, но затем Лига перенесла его на 15:00.
Отмечается, что матч пройдет в Ковалевке на стадионе "Колос".
Напомним, что на данный момент "Заря" занимает 6-е место в турнирной таблице (10 очков), "Черноморец" замыкает таблицу с 2-мя пунктами.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:УПЛ
Популярное сейчас
- Комитет арбитров УАФ объяснил назначенный пенальти в матче Рух – Днепр-1
- Сегодня, 17 октября, состоится церемония вручения Золотого мяча – где и во сколько смотреть
- "Это полная коррупция". Алиев - о трансляции матча Шахтер – Динамо
- Шахтер - Динамо 3:1. Праздник для одних, приговор для других
- Красотка дня. Очаровательная жена главной звезды-бомбардира Ренна. ФОТО
- Касильяс признался, что он гей, а потом удалил пост. Говорит, его взломали
Новости по теме
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
3000 грн
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
300 грн
freebet