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Таллес: Было трудно принять решение вернуться в Украину во время войны

Премьер-лига
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Но все-таки бразилец вернулся

Таллес: Было трудно принять решение вернуться в Украину во время войны

Офіційний сайт Руху/Автор невідомий

Новина українською

Полузащитник "Руха" Таллес Бренер рассказал о том, что решение вернуться в Украину во время войны далось ему непросто.

"Да, было трудно принять такое решение, потому что в момент, когда я возвращался в Украину, я уже знал обо всех происходящих в стране вещах.

Но сейчас я себя чувствую хорошо, и с каждым днем адаптируюсь все больше и больше. Воздушные тревоги? Сейчас я уже привык, но мы все равно не знаем, какие могут быть последствия", – сказал Таллес.

Напомним, что 24-летний бразилец в текущем сезоне провел 7 матчей за "Рух" в УПЛ и забил 5 голов при 2 результативных передачах.

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В статье: Рух (Львов) Таллес Бренер
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