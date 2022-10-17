Таллес: Было трудно принять решение вернуться в Украину во время войны

Полузащитник " Руха " Таллес Бренер рассказал о том, что решение вернуться в Украину во время войны далось ему непросто.

"Да, было трудно принять такое решение, потому что в момент, когда я возвращался в Украину, я уже знал обо всех происходящих в стране вещах.

Но сейчас я себя чувствую хорошо, и с каждым днем адаптируюсь все больше и больше. Воздушные тревоги? Сейчас я уже привык, но мы все равно не знаем, какие могут быть последствия", – сказал Таллес.

Напомним, что 24-летний бразилец в текущем сезоне провел 7 матчей за "Рух" в УПЛ и забил 5 голов при 2 результативных передачах.