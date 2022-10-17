Защитник Азовстали Дианов: Динамо – хорошая команда, но Шахтер просто лучше

Известный защитник Мариуполя и "Азовстали" Михаил Дианов поделился впечатлениями от участия в открытии матча "Шахтер" — "Динамо" 3:1.

— Матч шикарный, очень сильный. "Шахтер" сильнее, чем "Динамо", результат вон там, на табло. Очень мощно играют. "Динамо" – хорошая команда, но "Шахтер" просто лучше.

— Вы после матча заходили в раздевалку к команде, как вас встретили, что говорили?

— Говорили спасибо, а я говорил им спасибо. Им за игру, а они мне за мое участие в войне. Им спасибо тоже огромное, удовольствие невероятное получил.

— Вы начали этот матч. Что чувствовали внутри, когда вышли на поле и коснулись мяча?

— А я ничего не понял даже. Как-то так пролетело, как в сказке находился. Волнение было, и сейчас волнуюсь. У меня нет слов.

— Знаю, что руководство клуба с вами постоянно на связи, как часто поддерживаете связь, как "Шахтер" помогает?

— Связь ежедневно. Не было такого дня, чтобы кто-нибудь не перезвонил из представителей "Шахтера". Всегда интересуются моим здоровьем, всегда врач звонит, консультирует. Забота невероятная, искреннее спасибо им за это.