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Защитник Азовстали Дианов: Динамо – хорошая команда, но Шахтер просто лучше
Известный защитник Мариуполя и Азовстали сделал первый символический удар в матче
shakhtar.com
Известный защитник Мариуполя и "Азовстали" Михаил Дианов поделился впечатлениями от участия в открытии матча
— Матч шикарный, очень сильный. "Шахтер" сильнее, чем "Динамо", результат вон там, на табло. Очень мощно играют. "Динамо" – хорошая команда, но "Шахтер" просто лучше.
— Вы после матча заходили в раздевалку к команде, как вас встретили, что говорили?
— Говорили спасибо, а я говорил им спасибо. Им за игру, а они мне за мое участие в войне. Им спасибо тоже огромное, удовольствие невероятное получил.
— Вы начали этот матч. Что чувствовали внутри, когда вышли на поле и коснулись мяча?
— А я ничего не понял даже. Как-то так пролетело, как в сказке находился. Волнение было, и сейчас волнуюсь. У меня нет слов.
— Знаю, что руководство клуба с вами постоянно на связи, как часто поддерживаете связь, как "Шахтер" помогает?
— Связь ежедневно. Не было такого дня, чтобы кто-нибудь не перезвонил из представителей "Шахтера". Всегда интересуются моим здоровьем, всегда врач звонит, консультирует. Забота невероятная, искреннее спасибо им за это.
???????? Михайло Діанов поділився враженнями від матчу «Шахтаря» з «Динамо» й розповів про зустріч із командою та підтримку «гірників».— ФК «Шахтар» Донецьк (@FCShakhtar_ua) October 17, 2022
Захисник «Азовсталі» завдав першого символічного удару в грі у Львові та привітав «Шахтар» із перемогою.#ШахтарДинамо #Shakhtar pic.twitter.com/hTX2BFi57w
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