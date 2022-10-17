  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Президент Руха Козловский анонсировал пресс-конференцию "о произволе в украинском футболе"
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Президент Руха Козловский анонсировал пресс-конференцию "о произволе в украинском футболе"

Премьер-лига
(1 голосов)

Матч Руха и Днепра-1 закончился большим скандалом

Президент Руха Козловский анонсировал пресс-конференцию "о произволе в украинском футболе"

Новина українською

Президент львовского "Руха" Григорий Козловский заявил о проведении пресс-конференции.

В ходе брифинга Козловский планирует поговорить о "произволе в украинском футболе".

Пресс-конференция запланирована на 24 октября в Академии футбола "Руха". Начало — в 12:00.

Напомним, что последний матч львовян в УПЛ против "Днепра-1" (2:3) команда Леонида Кучука матч вдевятером.

После завершения игры на поле произошла массовая потасовка с участием игроков, персонала и функционеров обоих клубов, включая спортивного директора "Днепра-1" Евгения Красникова и генерального директора "Руха" Игоря Дедышина.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Рух (Львов) Григорий Козловский
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде