Президент Руха Козловский анонсировал пресс-конференцию "о произволе в украинском футболе"

Президент львовского " Руха " Григорий Козловский заявил о проведении пресс-конференции.

В ходе брифинга Козловский планирует поговорить о "произволе в украинском футболе".

Пресс-конференция запланирована на 24 октября в Академии футбола "Руха". Начало — в 12:00.

Напомним, что последний матч львовян в УПЛ против "Днепра-1" (2:3) команда Леонида Кучука матч вдевятером.