Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Президент Руха Козловский анонсировал пресс-конференцию "о произволе в украинском футболе"
Матч Руха и Днепра-1 закончился большим скандалом
Президент львовского "
В ходе брифинга Козловский планирует поговорить о "произволе в украинском футболе".
Пресс-конференция запланирована на 24 октября в Академии футбола "Руха". Начало — в 12:00.
Напомним, что последний матч львовян в УПЛ против "Днепра-1" (2:3) команда Леонида Кучука матч вдевятером.
После завершения игры на поле
Популярное сейчас
- Setanta Sports отреагировала на слова экспертов о выходе из телепула
- Олдскул рулит, Левандовский ничего не изменил, а Лунин – идеальный дублер: ТОП-5 выводов Эль Класико
- Металлист сыграет с Динамо и Днепром-1, тяжелые матчи Барсы. Расписание футбола на 17-23 октября
- "Это полная коррупция". Алиев - о трансляции матча Шахтер – Динамо
- Бурят-мародер украл камеру наблюдения в Лимане и теперь она ведет прямой эфир из их дома. ФОТО
- Вы что, голодные все? Алиев записал гневное видео о пробках из-за Макдональдса. ВИДЕО