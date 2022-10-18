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Александрия - Кривбасс: когда и где смотреть онлайн матч УПЛ
Еще одна попытка криворожцев одержать премьерную победу в УПЛ
Фото: ФК Кривбас / Автор невідомий
"Кривбасс" все еще находится в поиске первой победы в текущем сезоне. Команда Юрия Вернидуба в последних четырех матчах трижды сыграла вничью, но все еще находится в зоне вылета. "Александрия" и сама лишь однажды победила этой осенью, но в целом для нее текущий чемпионат проходит гораздо лучше их ближайших визави. Александрийцы последний раз выходили на поле еще 2 октября, когда победили "Минай", после чего пропустили два тура подряд. У "Кривбасса" также не должно быть проблем с кондициями, ведь встреча против "Черноморца", запланированная на минувшие выходные, перенесена на декабрь.
Матч между "Александрией" и "Кривбассом" должен состояться во вторник, 18 октября, на КСК "Ника" в Александрии. Стартовый свисток главного арбитра намечен на 15:00 по Киеву.
В прямом эфире игру покажет телеканал Setanta Sports+. Смотрите его у спутниковых и кабельных операторов, а также на платформах MEGOGO, SWEET.TV, собственной платформе телекомпании Setanta Sports и других.
Если вы не сможете посмотреть поединок, следите за развитием событий в текстовой трансляции на UA-Футбол
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