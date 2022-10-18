  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Александрия - Кривбасс: когда и где смотреть онлайн матч УПЛ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Александрия - Кривбасс: когда и где смотреть онлайн матч УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Еще одна попытка криворожцев одержать премьерную победу в УПЛ

Александрия - Кривбасс: когда и где смотреть онлайн матч УПЛ

Фото: ФК Кривбас / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

"Кривбасс" все еще находится в поиске первой победы в текущем сезоне. Команда Юрия Вернидуба в последних четырех матчах трижды сыграла вничью, но все еще находится в зоне вылета. "Александрия" и сама лишь однажды победила этой осенью, но в целом для нее текущий чемпионат проходит гораздо лучше их ближайших визави. Александрийцы последний раз выходили на поле еще 2 октября, когда победили "Минай", после чего пропустили два тура подряд. У "Кривбасса" также не должно быть проблем с кондициями, ведь встреча против "Черноморца", запланированная на минувшие выходные, перенесена на декабрь.

Матч между "Александрией" и "Кривбассом" должен состояться во вторник, 18 октября, на КСК "Ника" в Александрии. Стартовый свисток главного арбитра намечен на 15:00 по Киеву.

В прямом эфире игру покажет телеканал Setanta Sports+. Смотрите его у спутниковых и кабельных операторов, а также на платформах MEGOGO, SWEET.TV, собственной платформе телекомпании Setanta Sports и других.

Если вы не сможете посмотреть поединок, следите за развитием событий в текстовой трансляции на UA-Футбол здесь, а сразу с финальным свистком на UA-Футбол будет отчет по игре.

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Олександрія - Кривбас: онлайн трансляція матчу
Смотреть трансляцию

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Кривбасс (Кривой Рог) ФК Александрия
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде