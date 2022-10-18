Место проведения матча Динамо – Металлист до сих пор не определено

Место проведения матча 8-го тура УПЛ "Динамо" - "Металлист" до сих пор не определено.

На официальном сайте УПЛ пока не указано, где именно пройдет эта игра. "Динамо" и "Металлист" также не указывают место проведения. Напомним, что поединок запланирован на четверг, 20 октября. Матч должен состояться в 17:00 в Киеве на НСК "Олимпийский".

В последние недели российские оккупанты активизировали режим гражданского террора. Каждый понедельник Киев подвергается масштабной атаке дронов, в результате которых гибнут мирные люди. Постоянно раздается воздушная тревога. В таких условиях проводить матчи опасно.

Однако, согласно данным УАФ, поединок все-таки пройдет в Киеве на НСК "Олимпийский".