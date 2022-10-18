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Место проведения матча Динамо – Металлист до сих пор не определено
В Киеве опасно играть
Фото: ФК Динамо Київ
Место проведения матча 8-го тура УПЛ "Динамо" - "Металлист" до сих пор не определено.
На официальном сайте УПЛ пока не указано, где именно пройдет эта игра. "Динамо" и "Металлист" также не указывают место проведения. Напомним, что поединок запланирован на четверг, 20 октября. Матч должен состояться в 17:00 в Киеве на НСК "Олимпийский".
В последние недели российские оккупанты активизировали режим гражданского террора. Каждый понедельник Киев подвергается масштабной атаке дронов, в результате которых гибнут мирные люди. Постоянно раздается воздушная тревога. В таких условиях проводить матчи опасно.
Однако, согласно данным УАФ, поединок все-таки пройдет в Киеве на НСК "Олимпийский".
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