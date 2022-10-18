  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Стецков: Игра с Александрией для меня важна и принципиальна
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Стецков: Игра с Александрией для меня важна и принципиальна

Премьер-лига
(1 голосов)

Защитник "Кривбасса" будет играть против бывшей команды

Стецков: Игра с Александрией для меня важна и принципиальна

Фото: fckryvbas.com

Новина українською

Защитник криворожского "Кривбасса" Тимур Стецков поделился мыслями о грядущем выездном матче 8-го тура УПЛ против "Александрии":

– Как проходит подготовка к важной игре?

– Все идет по плану. Разбираем "Александрию", тренеры делают акценты на ее сильных и слабых сторонах. Ожидаем хорошую игру, настраиваемся по максимуму. "Кривбасс" обязан брать очки в каждом матче.

Читайте такжеАлександрия – Кривбасс. Анонс и прогноз на матч УПЛ 18.10.2022

– Есть ли у тебя какие-то особые ощущения, ведь вернешься на стадион, где играл последние годы?

– Конечно, этот матч для меня еще более важен и принципиален, ведь я играл за "Александрию". Но пока я – игрок "Кривбасса" и буду выкладываться на сто процентов за эту эмблему и красно-белые цвета. С нетерпением жду встречи против бывшей команды.

В последних матчах "Кривбасс" показал себя на хорошем уровне. Будем продолжать в том же духе. Да, немного не хватает реализации, но мы работаем над этим аспектом, в том числе.

– В последнем матче против "Миная" ты впервые вышел в паре в центре защиты с Ловричем. Как насчет взаимопонимания с Драганом?

– Со всеми партнерами взаимопонимания на хорошем уровне, с Драганом тоже. Понимаем, что предстоит плотный график: много важных матчей. "Кривбасс" готов как физически, так и морально ко всем испытаниям. Будем играть ради наших болельщиков, ради наших поклонников, которые защищают Украину на передовой от рашистской нечисти. Слава Украине!

Матч "Александрия" – "Кривбасс" состоится сегодня, 18 октября. Начало – в 15:00.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Кривбасс (Кривой Рог) ФК Александрия Тимур Стецьков
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
fckryvbas.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде