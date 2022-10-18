Стецков: Игра с Александрией для меня важна и принципиальна

Защитник криворожского "Кривбасса" Тимур Стецков поделился мыслями о грядущем выездном матче 8-го тура УПЛ против "Александрии":

– Как проходит подготовка к важной игре?

– Все идет по плану. Разбираем "Александрию", тренеры делают акценты на ее сильных и слабых сторонах. Ожидаем хорошую игру, настраиваемся по максимуму. "Кривбасс" обязан брать очки в каждом матче.

– Есть ли у тебя какие-то особые ощущения, ведь вернешься на стадион, где играл последние годы?

– Конечно, этот матч для меня еще более важен и принципиален, ведь я играл за "Александрию". Но пока я – игрок "Кривбасса" и буду выкладываться на сто процентов за эту эмблему и красно-белые цвета. С нетерпением жду встречи против бывшей команды.

В последних матчах "Кривбасс" показал себя на хорошем уровне. Будем продолжать в том же духе. Да, немного не хватает реализации, но мы работаем над этим аспектом, в том числе.

– В последнем матче против "Миная" ты впервые вышел в паре в центре защиты с Ловричем. Как насчет взаимопонимания с Драганом?

– Со всеми партнерами взаимопонимания на хорошем уровне, с Драганом тоже. Понимаем, что предстоит плотный график: много важных матчей. "Кривбасс" готов как физически, так и морально ко всем испытаниям. Будем играть ради наших болельщиков, ради наших поклонников, которые защищают Украину на передовой от рашистской нечисти. Слава Украине!

Матч "Александрия" – "Кривбасс" состоится сегодня, 18 октября. Начало – в 15:00.