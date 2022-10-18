Шахтер - Колос: где и когда смотреть матч УПЛ

После победы в "классическом" донецкий "Шахтер" еще сильнее утвердился в статусе одного из главных фаворитов сезона. Смена тренера и ставка на украинцев не мешает - команда Йовичевича играет весело и задорно. Главная задача хорвата - минимизировать спады команды, а также грамотно готовить своих футболистов в условиях тяжелого графика.

"Колос" на прошедших выходных получил дополнительное время для отдыха, когда их игра против "Зари" была перенесена. В теории, коллектив Вышняка должен был лучше подготовиться к непростому бою, вот только хватит ли у "Колоса" сил противостоять фавориту? Ранее ковалевцы умели удивлять в играх против грандов.

Смотрите матч восьмого тура УПЛ в среду, 19-го октября, на телеканале "Setanta Sports+". Также трансляция будет доступна на ОТТ-платформе "Setanta Sports". Начало игры в 17:00.

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