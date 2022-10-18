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Шахтер - Колос: где и когда смотреть матч УПЛ

Премьер-лига
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Где покажут в прямом эфире матч "Шахтер" - "Колос", украинская Премьер-лига, 19 октября 2022

Шахтер - Колос: где и когда смотреть матч УПЛ

Фото: ФК Шахтер

UA-Футбол
Новина українською

После победы в "классическом" донецкий "Шахтер" еще сильнее утвердился в статусе одного из главных фаворитов сезона. Смена тренера и ставка на украинцев не мешает - команда Йовичевича играет весело и задорно. Главная задача хорвата - минимизировать спады команды, а также грамотно готовить своих футболистов в условиях тяжелого графика.

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"Колос" на прошедших выходных получил дополнительное время для отдыха, когда их игра против "Зари" была перенесена. В теории, коллектив Вышняка должен был лучше подготовиться к непростому бою, вот только хватит ли у "Колоса" сил противостоять фавориту? Ранее ковалевцы умели удивлять в играх против грандов.

Смотрите матч восьмого тура УПЛ в среду, 19-го октября, на телеканале "Setanta Sports+". Также трансляция будет доступна на ОТТ-платформе "Setanta Sports". Начало игры в 17:00.

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Трансляція матчу Шахтар - Колос
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Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Шахтер" - "Колос" на UA-Футбол>>

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В статье: Шахтер (Донецк) Колос (Ковалевка)
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