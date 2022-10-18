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Ворскла - Рух: где и когда смотреть матч УПЛ
Где покажут в прямом эфире матч "Ворскла" - "Рух", украинская Премьер-лига, 19 октября 2022
Фото: Александр Приходько
Виктору Скрипнику так и не удалось решить проблемы полтавской "Ворсклы". После провального старта "зелено-белые" не проигрывали в трех играх кряду, пока не приехали в гости к харьковскому "Металлисту". Там их ожидали неуверенность Ризныка, сейвы кипера соперника и поражение 2:3. Да, пока у Скрипника туго идут дела на новом месте.
"Рух" проиграл два последних поединка, однако на прошлых выходных заработал респект любого нейтрального зрителя. Команда Кучука сначала в 11 человек, потом в десять, а в конце вообще девять футболистов удерживала ничью против лучшей команды сезона, но все же пропустила от "Днепра-1" уже на 90+5 минуте. И такие моменты могут сильно ударить по психологии.
Смотрите матч восьмого тура УПЛ в среду, 19-го октября, на телеканале "Setanta Sports+". Также трансляция будет доступна на ОТТ-платформе "Setanta Sports". Начало игры в 13:00.
Помимо этого трансляция поединка будет доступна на официальном Youtube-канале "Setanta Sports".
Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Ворскла" - "Рух"
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