Ворскла - Рух: где и когда смотреть матч УПЛ

Виктору Скрипнику так и не удалось решить проблемы полтавской "Ворсклы". После провального старта "зелено-белые" не проигрывали в трех играх кряду, пока не приехали в гости к харьковскому "Металлисту". Там их ожидали неуверенность Ризныка, сейвы кипера соперника и поражение 2:3. Да, пока у Скрипника туго идут дела на новом месте.

"Рух" проиграл два последних поединка, однако на прошлых выходных заработал респект любого нейтрального зрителя. Команда Кучука сначала в 11 человек, потом в десять, а в конце вообще девять футболистов удерживала ничью против лучшей команды сезона, но все же пропустила от "Днепра-1" уже на 90+5 минуте. И такие моменты могут сильно ударить по психологии.

Смотрите матч восьмого тура УПЛ в среду, 19-го октября, на телеканале "Setanta Sports+". Также трансляция будет доступна на ОТТ-платформе "Setanta Sports". Начало игры в 13:00.

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Помимо этого трансляция поединка будет доступна на официальном Youtube-канале "Setanta Sports".