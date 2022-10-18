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Львов - Верес. Смотреть онлайн, прямая трансляция матча

Премьер-лига
(1 голосов)

Смотреть матч УПЛ Львов - Верес в прямом эфире, 18 октября 2022

Львов - Верес. Смотреть онлайн, прямая трансляция матча

фото - ФК Львів

Новина українською

Вашему вниманию прямая видео трансляция матча 8-го тура УПЛ "Львов" - "Верес". Ровенцы попытаются прервать серию без побед и подняться на третье место, тогда как львовяне будут пытаться оторваться от зоны вылета.

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18 октября. Львов. Стадион Скиф. Начало – 13:00
Арбитр – Игорь Пасхал

ФК "Львов" – "Верес"

Текстовую онлайн трансляцию читайте на UA-Футбол >>>

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В статье: ФК Львов Верес (Ровно)
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