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Львов - Верес. Смотреть онлайн, прямая трансляция матча
Смотреть матч УПЛ Львов - Верес в прямом эфире, 18 октября 2022
фото - ФК Львів
Вашему вниманию прямая видео трансляция матча 8-го тура УПЛ "Львов" - "Верес". Ровенцы попытаются прервать серию без побед и подняться на третье место, тогда как львовяне будут пытаться оторваться от зоны вылета.
VBet лига. 8-й тур
18 октября. Львов. Стадион Скиф. Начало – 13:00
Арбитр – Игорь Пасхал
ФК "Львов" – "Верес"
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