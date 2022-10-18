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Генсек УАФ был задержан на границе Украины. Олег Протасов назвал это местью россиян
Странный аргумент
Фото: facebook.com/ffukraine
Сегодня, 18 октября в СМИ появилась информация о том, что генеральному секретарю Украинской ассоциации футбола Юрию Записоцкому было вручено подозрение от генпрокуратуры по уголовным делам УАФ. Утверждалось, что это случилось сегодняшним утром на пункте пропуска Рава-Русская.
Речь идет о расследовании дела о строительстве "футбольных полях Павелко".
Первый вице-президент УАФ Олег Протасов уже отреагировал на подозрение Записоцкому.
"Сегодняшним недобрым утром, кроме коварной ракетной атаки, произошла еще одна атака врага — против Украинской ассоциации футбола.
Россияне просто не могут простить нам свою полную спортивную изоляцию и свой не допуск к отбору на Евро-2024, который произошел благодаря упорной позиции президента УАФ, члена исполкома УЕФА Андрея Павелко.
Именно с этим связано незаконное содержание на границе Украины Генерального секретаря УАФ Юрия Записоцкого. Он вместе с другими представителями руководства ассоциации направлялся в официальную командировку в УЕФА.
Используя своих "казачков" в украинских правоохранительных органах, спецслужбы россии стремятся к мести, давлению и блокированию работы УАФ. К сожалению, но вовремя противодействовать таким "ячейкам фсб" в своих структурах в нацполиции и ОГП до сих пор не научились.
Лично у меня нет сомнения в том, что это российский заказ, который здесь у нас выполняют хорошо замаскированные пешки.
Судите сами: вчера вечером один из экс-президентов футбольного клуба, который мог иметь бизнес-связи со ставленниками России вроде Козака-Медведчука, призывает к разрушению УАФ. А уже утром на следующий день другой "казачок", обвиняемый во взяточничестве и связях с пророссийскими политиками "ОПЗЖ", подписывает против сотрудников УАФ незаконные ходатайства.
Наверное, фабрикация обвинений, бессодержательные бумажки под видом процессуальных документов по умыслу агрессора должны отбить в УАФ желание заниматься вопросами подготовки к проведению чемпионата мира-2030?! Бесполезный расчет.
P.S. Юрий уже пересек границу и направляется в УЕФА. Наши юристы знают свое дело. Но этот случай – очень вопиющий. Враг действительно атакует со многих фронтов одновременно", – написал Протасов в своем Facebook.
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