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Сумма отступных за Мудрика может вырасти до 65 млн евро
Известный инсайдер - о потенциальной стоимости украинца
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Известный итальянский журналист и инсайдер Фабрицио Романо поделился мнением о прогрессе, качестве выступлений и потенциальной стоимости вингера "Шахтера" и сборной Украины Михаила Мудрика.
"Я продолжаю получать удовольствие от наблюдений за развитием Михаила Мудрика - его выступления в Лиге чемпионов в этом сезоне были потрясающими!
Это игрок, чья стоимость, скорее всего, резко возросла с лета. В августе донецкий "Шахтер" хотел за него около 50 миллионов евро. Вероятно, тогда 40 миллионов евро плюс надбавки было достаточно.
Сегодня я уверен, что они хотят более 50 миллионов евро за свою звезду, возможно, сумма отступных может достигать 60-65 миллионов евро", - написал Романо.
В текущем сезоне Мудрик отыграл 9 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 гола и выполнил 7 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его в 15 млн евро.
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