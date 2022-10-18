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Сумма отступных за Мудрика может вырасти до 65 млн евро

Премьер-лига
(2 голосов)

Известный инсайдер - о потенциальной стоимости украинца

Сумма отступных за Мудрика может вырасти до 65 млн евро

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Известный итальянский журналист и инсайдер Фабрицио Романо поделился мнением о прогрессе, качестве выступлений и потенциальной стоимости вингера "Шахтера" и сборной Украины Михаила Мудрика.

"Я продолжаю получать удовольствие от наблюдений за развитием Михаила Мудрика - его выступления в Лиге чемпионов в этом сезоне были потрясающими!

Это игрок, чья стоимость, скорее всего, резко возросла с лета. В августе донецкий "Шахтер" хотел за него около 50 миллионов евро. Вероятно, тогда 40 миллионов евро плюс надбавки было достаточно.

Сегодня я уверен, что они хотят более 50 миллионов евро за свою звезду, возможно, сумма отступных может достигать 60-65 миллионов евро", - написал Романо.

В текущем сезоне Мудрик отыграл 9 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 гола и выполнил 7 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его в 15 млн евро.

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В статье: Шахтер (Донецк) Михаил Мудрик Фабрицио Романо
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Источник:
Caughtoffside

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Комментарии (1)
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Vantala (Kharkiv)
18.10.2022 в 15:22
Та пора вже 120 лямов "хатеть", чого там розмінюватися на дрібниці ))
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