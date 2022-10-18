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Пас пятой и удар в стиле Анри. ВИДЕО комбинации, после которой Верес забил третий гол Львову

Премьер-лига
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Переломный момент матча

Пас пятой и удар в стиле Анри. ВИДЕО комбинации, после которой Верес забил третий гол Львову

фото - УПЛ

Новина українською

В первом матче 8-го тура украинской Премьер-лиги "Верес" одержал волевую победу над "Львовом". Хозяева забили первыми, но ровенчане мгновенно сравняли, а уже во втором тайме забили два гола в течение двух минут и гарантировали себе три очка. Особенно эффектным получилось последнее взятие ворот – когда Гайдучик ассистировал пятой Станиславу Шараю.

Интересно, что именно эта пара организовала первый гол "Вереса", только тогда Шарай прострелил на своего партнера.

Благодаря этой победе Верес ситуативно вышел на третье место в турнирной таблице.

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В статье: ФК Львов Верес (Ровно) Станислав Шарай лучшие голы
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