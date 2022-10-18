Динамо не провалило матч с Шахтером. Но эффективность действий команды Мирчи Луческу – крайне низкая

Провал – это было бы слишком. "Динамо" сейчас в кризисе, но Мирча Луческу – достаточно грамотный и опытный тренер для того, чтобы не позволить команде "рассыпаться", словно песок на пляже. По многим статистическим показателям в воскресенье "Динамо" не уступило "горнякам". Но это не значит, что команда Игоря Йовичевича выиграла незаслуженно. Просто "Шахтер" четче действовал на завершающей фазе атак, что и неудивительно, учитывая перманентные проблемы "Динамо" с нападающими.

Игровое равенство по некоторым компонентам – это не предположение и не следствие визуального восприятия. Это факты, подтвержденные статистикой. Игроки "Динамо" выполнили чуть меньше ТТД (689 против 737-ми у "Шахтера"), но процент успешных ТТД оказался одинаковым – по 82. "Шахтер" нанес лишь на один удар больше (десять против девяти), также разница в количестве точных ударов оказалась несущественной – 7:6. Разница получилась в показателях остроты, несших эти удары.

Общее значение "ожидаемых голов" "Шахтера" – 2.4. Аналогичный показатель "Динамо" не дотягивает даже до "единицы" (0.88). Такое распределение можно объяснить тем, что игроки "Шахтера" большинство своих ударов нанесли из центральной зоны, тогда как "динамовцы" били преимущественно с острых углов. Здесь ключевую роль сыграло как умение защитников оттеснять оппонентов на невыгодные ударные позиции, так и умение атакеров находить прямые, а не "извилистые", пути к воротам.

Зона ударов в исполнении игроков "Шахтера" (вверху) и "Динамо" (внизу). Фото - InStat

Критических ошибок в работе с мячом у "Динамо" не было. Команды примерно поровну владели мячом (53 на 47 в пользу "Шахтера"), но у киевлян было меньше потерь (51 против 56). По потерям на своей половине поля – абсолютное равенство (по одиннадцать), что только подчеркивает вынесенный в заголовок вывод: эффективность действий футболистов "Динамо" была значительно ниже, чем эффективность действий "Шахтера". При практически одинаковой интенсивности команды совершенно по-разному действовали на чужой половине поля. 3:1 по количеству голов – это только верхушка айсберга. "Шахтер" существенно как для такой игры превосходил "Динамо по количеству созданных голевых моментов: девять против шести.

"Динамо" провело только на две позиционные атаки меньше, чем "Шахтер" (50 против 52). Но у киевлян получилось больше позиционных атак с ударами – шесть против четырех. Думаете, "Шахтер" делал ставку на быстрые выпады, поэтому и такая картина позиционного наступления? Ничего подобного. У "Динамо" есть преимущество по скоростным атакам – восемь против семи.

"Шахтер" чаще атаковал со стандартов, хотя фолов обе команды допустили поровну (по двенадцать). План Мирчи Луческу, очевидно, заключался в том, чтобы заставить "Шахтер" играть в не очень любимой для Игоря Йовичевича манере первого номера. По крайней мере, в Лиге чемпионов "горнякам" удобнее действовать тогда, когда соперник владеет мячом, а "Шахтер" может навязывать прессинг. В Классическом было по-другому: "Динамо" садилось вглубь поля, встречая соперника низким прессингом. В общей сложности таких атак, - которые были встречены низким блоком, - было девять. Но только однажды "Динамо" сумело отобрать мяч и полностью нивелировать наступление соперника. Попыток организованного высокого прессинга в исполнении "Динамо" было пятнадцать, и пять из них оказались удачными. Эффективность прессинга в центре поля была выше, но все равно "Динамо" то и дело опускалось в свою штрафную.

Зоны коллективного прессинга в исполнении "Динамо" / фото - InStat

Но хуже всего даже не это. Хуже всего для киевской команды то, что она иногда вообще теряла ритм в плоскости коллективных синхронных действий. Было 22 атаки "Шахтера", в ходе которых он вообще не натыкался на прессинг – только на оборонные действия соперника прямо перед воротами. "Динамо" такую ​​роскошь получало гораздо реже – пятнадцать раз.

Достаточно сложно объяснить разницу в количестве и качестве ключевых передах. Это уже не те времена, когда "Шахтер" тянули вперед бразильцы, а футболисты "Динамо" уступали им в плоскости индивидуальных качеств. Сейчас уровень мастерства футболистов обеих команд примерно одинаков, но "Шахтер" на протяжении матча делает восемь ключевых передач, а "Динамо" – пять. Даже в таком "примитивном" элементе как "навесы" "Динамо" не смогло навязать свои правила: десять против шести в пользу "Шахтера".

Нет смысла отмечать отдельно футболистов, ведь результат "Шахтеру" обеспечило, прежде всего, преимущество в эффективности командных действий. Но хочется обратить внимание на несколько нюансов. Во-первых, то, что семеро игроков "Шахтера" били по воротам. Но и "Динамо" дало достойный ответ, поочередно выводя на ударные позиции шестерых своих игроков. А лидер киевлян по этому компоненту (Виктор Цыганков – четыре удара) даже превзошел лидера "Шахтера" (Александр Зубков – три удара). Но ведь Зубков забил, а Цыганков, несмотря на два попадания, даже не дотянулся до показателя 0.5 xG.

Во-вторых, это игра в центре поля. Георгий Судаков выполнил 54 передачи с точностью 91 процент, Артем Бондаренко – 44 передачи с процентом успешности 98 (!). В "Динамо" такой гроссмейстерский уровень тянул Сидорчук (55 передач с процентом точности 95). А вот Шепелев выпал – всего 88 процентов точности (хотя у него есть один ключевой пас).

Наконец, игра Владислава Ваната. Центрфорвард "Динамо" провел 18 единоборств, из которых выиграл 44 процента. Это показатели уровня Артема Беседина, которому пить не давай – только боролся бы. Разница в том, что Ванат еще и забил, а для Беседина гол – такая же редкость, как для студента из общежития домашняя еда.

"Шахтер" меняется, развивается, приспосабливается к условиям, которые диктует время. У "Динамо" же – застой. Наверное, сейчас это основная причина того, что в результатах команд такие резкие контрасты.