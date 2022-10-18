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Черноморець - Заря 0:4. Обреченность против яркости

Премьер-лига
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(2 голосов)

Луганчане побеждают без особых проблем

Черноморець - Заря 0:4. Обреченность против яркости

Фото: Александр Приходько

Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

Театр начинается с вешалки, а репортаж о матче со вступительного абзаца, который знакомит с командами и плавно подводит к составам и самой игре. Мы сразу начнем с составов, причем не только со стартовых, ведь там есть о чем поговорить. Вантух, Михайленко, Бражко и Русин. Что объединяет этих игроков? Данная четверка год назад играла в аренде в составе одесского "Черноморца", однако летом все дружно эмигрировали в "Зарю". И сегодня их ожидала игра против экс-команды, которой они отдали лучшие полгода прошедшего сезона. Так же интересно, что в заявке одесситов находился опытный Александр Гладкий, который до этого две кампании отыграл в составе "Зари". Мы знаем, что игроки меняются футболками после поединка, но чтобы две команды так массово жонглировали футболистами - это что-то новенькое.

Сколько правых защитников можно уместить на футбольном поле одновременно? Патрик ван Леувен четко ответит - трех. Экс-футболисты "Шахтера" Бутко, Кирюханцев и Данченко одновременно вышли в стартовом составе "Зари", причем только последний закрывал профильный правый фланг. Бутко тем временем отвечал за левое крыло обороны, а Кирюханцев исполнял роль правого вингера, при этом местами чередуясь местами с Русиным, который официальный отвечал за левый фланг атаки. Состав одесситов легко читался - Непогодов вернулся после дисквалификации, а капитан Кравченко наоборот не мог сыграть сегодня из-за удаления неделю назад.

"Заря" до перерыва забила трижды, при этом по количеству опасных эпизодов встреча была равной. По крайней мере, первый тайм так точно. Еще при счете 0:0 "Черноморец" неплохо комбинировал, а также грамотно использовал стандарты. Но голы не шли. Мацапура классно выручил после ударов Бобко и Брагару, в то время как Наумцу и Юсову банально не хватало точности. О слабой игре впереди от одесситов мы говорили еще в анонсе. Яркий матч между "Черноморцем" и "Зарей" читался еще до стартового свистка, однако если луганчане умеют наказывать соперника за ошибки в обороне, то у одесситов с этим все ужасно. По сути, мы были правы.

Вернемся к "Заре". Выждав стартовый штурм от "моряков", гости в Ковалевке сами пошли в атаку, забив после первого же опасного эпизода. Русин подключил слева Бутко, тот ворвался в штрафную, а после, выждав небольшую паузу, классно скинул мяч на Булецу - тот без проблем нанес точный удар. Луганчане забрали себе сферу и спустя десять минут удвоили преимущество. Булеца шикарной передачей вывел Кирюханцева на ударную позицию, а тот, несмотря на открытого рядом Нагнойного, решил сам завершать эпизод. И не прогадал - точный удар и 2:0. Ну а третий гол вышел максимально издевательским. Крутая закидушка от Батагова, пас пяткой от Нагнойного, забегание Кирюханцева, точный прострел на Русина и удар в касание от последнего. 3:0. В боксе после такого выбрасывают полотенце, в шахматах досрочно признают себе побежденным, в онлайн играх кидают в черный список соперника. В футболе же команды играют еще один тайм.

Вторая половины была не особо интересной. "Черноморец" старался что-то придумать впереди, вдохнуть жизнь в погибшую интригу, но все это смысла не имело. Команда Григорчука обреченно выглядела в атаке, при этом оставляя немало дыр в обороне для куражного соперника. "Заря" несколько раз могла забивать на контратаках, но четвертый гол пришел лишь в конце и лишь с углового. Булеца своей подачей набрал третий за сегодня бал (1+2), а Шахов забил впервые после возвращения в УПЛ. Луганчане победили 4:0, доказав, что когда у них идет игра, они смотрятся просто прекрасно. Жаль только, что пока это не получается делать стабильно.

У "Черноморца" все плохо. После семи сыгранных матчей они идут последними, набрав лишь два бала. Для сравнения, критикуемая всеми команда Юрия Мороза год назад за это же срок была 14-й с пятью балами. Тяжелый период в карьере Романа Григорчука.

Ковалевка. Стадион "Колос"
Черноморец - Заря 0:4
Голы: Сергей Булеца 17, Игорь Кирюханцев 30, Назарий Русин 45, Евгений Шахов 86
Черноморец: Дмитрий Непогодов, Виталий Ермаков, Джеймс Манджрекар, Илья Путря (Александр Гладкий 66), Владислав Наумец (Зигей Бадибанга 46), Дмитрий Юсов, Иван Бобко (Реалдо Фили 66), Максим Брагару, Орест Кузык (Иван Литвиненко 76), Владимир Салюк (Андрей Штогрин 46), Сергей Политыло
Заря: Дмитрий Мацапура, Богдан Бутко, Вячеслав Чурко (Владимир Бражко 73), Сергей Булеца (Николай Михайленко 87), Евгений Шахов, Назарий Русин (Даниил Алефиренко 78), Максим Имереков, Денис Нагнойний (Денис Антюх 73), Арсений Батагов, Игорь Кирюханцев (Максим Лунёв 87), Олег Данченко
Предупреждение: Евгений Шахов 57

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В статье: Заря (Луганск) Черноморец (Одесса)
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Комментарии (6)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
18.10.2022 в 18:04
Щось важко Чорноморцю піднятися((( Не йде в них гра....
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jnp49 (ОДЕССА)
18.10.2022 в 17:58
Честно говоря, уже и сам не знаю где смотреть футбол в "исполнении" ЧЕРНОМОРЦА" СЕТАНТУ и в компьютере и в ноутбуке, сегодня вот с мобильного смотрел - УВЫ, результат всё ТОТ-ЖЕ.., как говорится - А ВОЗ И НЫНЕ ТАМ (на дне турнирной таблицы). Не пора ли самой команде сходить в церковь (уж не знаю какого Патриархата) и поставить свечки за "ФУТБОЛЬНОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ"...
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jnp49 (ОДЕССА)
18.10.2022 в 17:41
Увы, но сегодня практически неудовлетворительно отыграл и Ваня БОБКО. Именно после его ошибки ЗАРЯ практически предопределила исход матча в свою пользу (0:2). Совсем не впечатляет и Серёжа ПОЛИТЫЛО, понятно что его лучшие годы уже далеко позади, но быть балластом в команде тоже не стоит. Не впечатлил сегодня и канадец - игра ниже среднего уровня. Очень ДОСАДНО, что в команде до сих пор НЕТ ЛИДЕРА - "имена" есть, скажем так, а результата - КОТ НАПЛАКАЛ. Понятно что ничего ещё не потеряно, ЗВЁЗД в этом сезоне команда уже УВЫ с небес хватать НЕ БУДЕТ, но на ПЛАВУ УДЕРЖАТЬСЯ просто ОБЯЗАНА. Для этого есть ВСЁ! Главное - Г.Р.И. в которого ВЕРЯТ одесские болельщики. Просто с соперниками СЕБЕ-ПОДОБНЫМИ нужно БРАТЬ СВОИ ОЧКИ, а таких соперников в нынешнем первенстве ПРЕДОСТАТОЧНО.., так что НЕ ВЕШАЕМ НОС, а двигаемся ДАЛЬШЕ!!!
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jnp49 (ОДЕССА)
18.10.2022 в 17:32
ТЕПЕРЬ ПО ИГРЕ: Сказать что ЗАРЯ вчистую переиграла ЧЕРНОМОРЕЦ будет неправильно. Начало матча вообще было за одесситами и сами результаты первого тайма свидетельствуют о том, что одесситы совсем не уступали луганчанам.., а вот счёт 0:3 (дебильные - НЕТ СЛОВ - провалы в обороне). Первый гол так вообще Бутко своим голевым пасом "прорезал" сразу четверых "неУДЕЛЬНЫХ" защитников (????????). С нападением - СОВСЕМ ПОТУГИ, хотя моменты есть и немало, но мяч УПОРНО не хочет влетать в ворота соперников. Это уже вопрос к тренерскому штабу. Мне вообще непонятно что в одесских форвардах "делает" Штогрин (???)Неужели тренеры не видят, что как только он появляется на футбольном газоне БАЛЛАСТ сразу тянет НА ДНО нашу команду...
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jnp49 (ОДЕССА)
18.10.2022 в 17:25
НЕ ПО ИГРЕ: Мне, как болельщику ЧЕРНОМОРЦА ещё с середины 60-х (был пацаном), совершенно непонятен тот ФАКТ, что команда играет свои "домашние" матчи в Коваливке??? Какой из одесских футбольных функционеров принял такое решение??? ПОКАЖИТЕ МНЕ ЭТОГО.., не буду дальше ругаться... Несколько лет назад именно КОЛХОЗ КОВАЛИВКА отправил одесскую команду в Первую лигу, тем самым ВБИВ ОСИНОВЫЙ КОЛ в домовину той совсем неплохой команды. В этом КОЛХОЗЕ нас преследуют одни только НЕУДАЧИ.., хватит играть на поле этого КОЛХОЗА!!! У вас есть СУПЕР-СТАДИОН дома, в ОДЕССЕ.., как говорится - ТРУС - НЕ ИГРАЕТ В ФУТБОЛ, тем более что играть в Киевской области сейчас совсем не безопаснее чем в самой Одессе. ДЕЛАЙТЕ ВЫВОДЫ ГОСПОДА ФУТБОЛЬНЫЕ ФУНКЦИОНЕРЫ!!!
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alex.belogubko (одесса)
18.10.2022 в 16:59
поздравим ГРИ с очередным проиграшем --чаще выставляй пенсионеров и Штогрина и будете получать по 5-6 голов в каждом матче--ГРИ надо сходить к доктору устал от проклятий и позора --хорошо что болейщики не ходят на игры --получил бы по полной --только не чего не говори всё видели без твоих оправданий а к врачу идти надо не затягивай
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