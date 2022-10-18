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Красников - о потасовке после матча Рух - Днепр-1: Эта ситуация была четко спланирована
Спортивный директор Днепра-1 говорит про заговор
Фото: scdnipro1.com.ua
Спортивный директор "Днепра-1" Евгений Красников прокомментировал ситуацию после матча его клуба с "Рухом", когда по завершении поединке на поле
"Первое — я бы хотел извиниться перед всеми болельщиками за то, что отреагировал на провокации работника клуба "Рух" Игоря Дедишина. Изначально мне показалось, что это были послематчевые эмоции. Но после комментариев в СМИ и соцсетях я понимаю, что эта ситуация была четко спланирована. Провокации со стороны Дедишина начались еще в перерыве матча. Не хочу углубляться, кому был выгоден этот искусственно созданный конфликт.
Я много раз пересмотрел матч — судейство Иванова было непредвзятым. Если и была ошибка, то только в моменте, когда Бойчук явно нарушил правила на Сарапие в начале атаки с первым голом в ворота "Днепра-1".
Не понимаю, кому это нужно, и кто за этим стоит. Возможно, кому-то не нравится лидерство "Днепра-1", который вмешался в борьбу за путевку в Лигу чемпионов, может кто-то преследует свои цели, может кто-то с кем-то хочет свести свои счеты, давние обиды. А может просто кому-то не нравится приход Кучера и Красникова в "Днепр-1".
Но я уверен, кто и что бы нам не мешало, какие бы мелкие и дешевые провокации не применяли, мы все равно не свернем с намеченного пути и обязательно сделаем достойную команду — команду победителей!", - сказал Красников.
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