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Самоубийцы. Александрия – Кривбасс 2:0

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Автогол и совершенно бездарное удаление оставляют Кривой Рог без очков

Самоубийцы. Александрия – Кривбасс 2:0

Фото: ФК Олександрія / Автор невідомий

Олександр Риженко Автор UA-Футбол
Новина українською

Дмитрий Хомченовский был важной боевой единицей у Юрия Вернидуба в "Заре". Возможно, держать уровень претендента на еврокубки хавбек уже не может, но на уровне "Кривбасса" 32-летний футболист однозначно должен помочь. Но не сегодня, ведь именно Хомченовский стал катализатором, приведшим к четвертому поражению криворожцев этого сезона. Конечно, не факт, что без его помощи "Александрия" сегодня счет не открыла, но досадный рикошет сделал эту задачу для хозяев гораздо проще.

За первые семь минут матча гости уже несколько раз вынудили серьезно напрячься оборону александрийцев. Лучший шанс был у Татаркова, который под углом выходил один на один с Билыком, но голкипер успел среагировать. В ответ хозяева сразу забили: Третьяков по правой бровке отдал на Калитвинцева, подача, Дрышлюк просто задел мяч, но настолько удачно, что от туловища Хомченовского снаряд залетел в левую "шестерку" ворот – идеальный рикошет.

"Кривбасс" не выглядел безнадежно и не рассыпался после пропущенного. Команда Юрия Вернидуба продолжала насколько могла нагнетать, но "Александрия" уже перестроилась в более защитный футбол. Хозяева действовали по результату, здорово перекрывали зоны у своей штрафной и разрушали все попытки гостей созидать. К тому же, команда Юрия Гуры не забывала и за атаку: Третьяков, Калитвинцев, Кожушко и Дрышлюк умеют не просто держать мяч, но и играть в пас, что для нынешней УПЛ большой успех.

Козырь в лице Кирилла Ковальца тренерский штаб "горожан" вытащил сразу после перерыва, что сразу прибавило игре команды солидности и уверенности. У "Кривбасса" уже не было столько времени думать о нападении – здесь бы отзащищаться. И в этом компоненте гости успеха не добились: Калитвинцев убрал оппонента и почти от правого углового флажка точно набросил на голову Третьякову – 2:0. Тут же сам Калитвинцев мог забить сам, но со штрафного метров двадцати дал в штангу.

Дальше уж вопросов о победителе матча не было точно. Не возникли они даже после удаления Дячука (та самая ложка дегтя в любой бочке меда): во время единоборства защитник неудачно махнул рукой, за что получил вторую желтую - не самое очевидное второе предупреждение, прямо скажем. Но даже преимущество численного большинства криворожане умудрились очень быстро потерять: Волошин в одном эпизоде ​​заработал сначала желтую за фол, а затем и за болтовню с арбитром.

"Александрия" не прилагала сегодня максимум усилий, однако ровно столько, сколько было необходимо для победы. "Кривбасс" не выглядел безнадежным, но снова проиграл. Уже в четвертый раз в этом сезоне. В атаке у подопечных Юрия Вернидуба уже нет паники, что делать с мячом в чужой штрафной. Но все еще недостаточна сыгранность и проблемы с реализацией минимума, который дают создавать соперники.

Александрия. Стадион "Ника"
Главный арбитр: Владимир Новохатний (Киев)
Ассистенты: Семен Шлончак (Черкассы), Владимир Высоцкий (Запорожье)
ФК Александрия - Кривбасс 2:0
Голы: Дмитрий Хомченовский 7 (авт.), Максим Третьяков 61
ФК Александрия: Олег Билык, Владислав Бабогло, Владислав Калитвинцев (Артем Шулянский 89), Максим Третьяков, Денис Мирошниченко, Максим Дячук, Кирилл Дришлюк, Олег Кожушко (Викентий Волошин 46), Александр Демченко (Кирилл Ковалец 46), Андрей Цуриков, Сергей Рыбалка (Александр Мельник 78)
Кривбасс: Богдан Сарнавский, Тимур Стецков (Иван Зотько 70), Рифет Капич, Алексей Хобленко (Денис Устименко 40), Дмитрий Хомченовский, Никита Татарков, Назар Волошин, Владимир Якимец, Драган Ловрич, Евгений Опанасенко (Артур Микитишин 71), Максим Задерака
Предупреждения: Владислав Бабогло 34, Максим Дячук 49, Максим Дячук 73, Сергей Рыбалка 73, Александр Мельник 90+2 - Максим Задерака 34, Денис Устименко 53, Назар Волошин 80, Назар Волошин 80
Удаления: Максим Дячук 73 - Назар Волошин 80

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) ФК Александрия
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Комментарии (16)
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Gallardo (Krivbass) (Krivoy Rog)
18.10.2022 в 18:59
удалите кто-то с сайта этого "барселинолиуса"
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0
ещё не специалист (Кривой Рог)
18.10.2022 в 19:06
Барс написал то что надо. Вернидубу собрали игроков (хорошего уровня) по его запросам. Срочно нужен кризис-менеджер - Максимов.
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0
0
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Барселиниуc (землянин)
18.10.2022 в 18:56
За СЕМЬ(!) игр - ОДИН (один, карл!) гол с игры! И тот еле-еле пропихнули после ошибки вратаря. О чём дальше говорить? ПЕРДИВ - НАШЕ ФСЁ! А то даже и вторая лига. 7 игр - 1 гол...
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0
0
avatar
Барселиниуc (землянин)
18.10.2022 в 18:46
Долой вернидуба! Нам не нужна такая РАЗМАЗНЯ. 7 игр - ни одной победы, 1 гол с игры. ПОЗОРИЩЕ, ПОЗОРИЩЕ, ПОЗОРИЩЕ! Долой вернидуба! Юрик - УХОДИ!
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0
0
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Барселиниуc (землянин)
18.10.2022 в 18:43
вернидуб - НЕ МУЖИК! Так в отставку и не подал. Как БАБА начал намекать, юлить... я посоветуюсь с президентом и всё такое... короче Ч М О и больше ничего. вернидуб-мужик - это МИФ.
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0
0
Oohhmee (Винница)
18.10.2022 в 18:33
Шо с дегенератом снизу?
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+1
-1
Cerega15 (Kherson)
18.10.2022 в 19:00
Разошелся со своим молодым человеком.
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0
0
aleks68
18.10.2022 в 18:10
кое-кто здесь на сайте писал что кривбасс один из фаворитов нынешнего чемпионата.мол пришёл вернидуб и он всем покажет
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0
-1
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Барселиниуc (землянин)
18.10.2022 в 17:42
верниДУБ ставит минусы.
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0
0
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Барселиниуc (землянин)
18.10.2022 в 17:37
Эта недокоманда не имеет право на существование. Снимайтесь блъ с чемпионата уроды! Не позорьте больше славный город шахтёров и металлургов Кривой Рог. Вы не наш Кривбасс. Вы Г О В Н О.
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0
-3
avatar
Барселиниуc (землянин)
18.10.2022 в 17:33
вернидуб, В ОТСТАВКУ БЛЪ!
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0
-2
avatar
Барселиниуc (землянин)
18.10.2022 в 17:28
П О З О Р И Щ Е П О З О Р И Щ Е
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0
-2
Nikola1986 (Dnipro)
18.10.2022 в 17:26
Увидем ли мы мужской поступок от Мужика? Или будем говорит, что предыдущий тренерский штаб плохо подготовил команду и Полтора месяца не хватили на перестройку команды???
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0
-2
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Барселиниуc (землянин)
18.10.2022 в 17:23
вернидуб ВОН Н А Х У Й ИЗ КРИВБАССА! Верните Бабича!
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0
-3
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Барселиниуc (землянин)
18.10.2022 в 17:18
Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! 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Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! БУДЬТЕ ВЫ ПРОКЛЯТЫ! Б У Д Ь Т Е В Ы П Р О К Л Я Т Ы !
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0
-4
Весела Дача (Кривий Ріг)
18.10.2022 в 17:11
Допоможе Вернидуб!
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