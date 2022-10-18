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Вирт - о матче с Львовом: Классная победа, подкрепленная очень хорошей игрой

Премьер-лига
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Тренер Вереса доволен и игрой и результатом

Вирт - о матче с Львовом: Классная победа, подкрепленная очень хорошей игрой

Фото: НК Верес

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Главный тренер "Львова" Юрий Вирт поделился впечатлениями от матча 8-го тура УПЛ против "Львова" (3:1).

"Классная победа, подкрепленная очень хорошей игрой. Полностью доволен действиями команды. Несмотря даже на пропущенный гол.

Мы разбирали стандарты в исполнении львовского клуба. Знали, что они небезопасны в этом компоненте игры. Но мы очень хорошо отреагировали на пропущенный мяч. И сразу забили в ответ. Это было очень важно.

Затем мы полностью контролировали игру. Отлично работали на поле, атаковали, создавали моменты. Классный первый тайм в нашем исполнении.

После перерыва было очень много борьбы. Обе команды пытались проявить характер. Гол со штрафного позволил склонить чашу весов в нашу сторону. Мы ощутили уверенность в своих силах. Забили очень классный третий мяч. А дальше – играли от результата и больше ничего не позволили создать соперникам.

Сегодня мы играли без двух ключевых футболистов: Геннадия Пасича и Виталия Дахновского. Но Влад Шарай и Михаил Сергийчук их прекрасно заменили. У нас есть небольшая обойма исполнителей. Но они все равноценны и взаимозаменяемы. Рад, что все работают и пытаются доказывать, что должны играть в старте", - сказал Вирт.

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В статье: ФК Львов Юрий Вирт Верес (Ровно)
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Источник:
НК Верес

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