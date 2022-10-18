Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вирт - о матче с Львовом: Классная победа, подкрепленная очень хорошей игрой
Тренер Вереса доволен и игрой и результатом
Фото: НК Верес
Главный тренер "Львова" Юрий Вирт поделился впечатлениями от
"Классная победа, подкрепленная очень хорошей игрой. Полностью доволен действиями команды. Несмотря даже на пропущенный гол.
Мы разбирали стандарты в исполнении львовского клуба. Знали, что они небезопасны в этом компоненте игры. Но мы очень хорошо отреагировали на пропущенный мяч. И сразу забили в ответ. Это было очень важно.
Затем мы полностью контролировали игру. Отлично работали на поле, атаковали, создавали моменты. Классный первый тайм в нашем исполнении.
После перерыва было очень много борьбы. Обе команды пытались проявить характер. Гол со штрафного позволил склонить чашу весов в нашу сторону. Мы ощутили уверенность в своих силах. Забили очень классный третий мяч. А дальше – играли от результата и больше ничего не позволили создать соперникам.
Сегодня мы играли без двух ключевых футболистов: Геннадия Пасича и Виталия Дахновского. Но Влад Шарай и Михаил Сергийчук их прекрасно заменили. У нас есть небольшая обойма исполнителей. Но они все равноценны и взаимозаменяемы. Рад, что все работают и пытаются доказывать, что должны играть в старте", - сказал Вирт.
Популярное сейчас
- Генсек УАФ был задержан на границе Украины. Олег Протасов назвал это местью россиян
- Место проведения матча Динамо – Металлист до сих пор не определено
- Вручение Золото мяча, гол Игнатенко, заявление Мбаппе. Главные новости за 17 октября
- Массовая драка. После матча Красников ударил гендиректора и футболиста Руха
- Красотка дня. Очаровательная жена главной звезды-бомбардира Ренна. ФОТО
- Бурят-мародер украл камеру наблюдения в Лимане и теперь она ведет прямой эфир из их дома. ФОТО