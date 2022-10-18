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Матч 8-го тура УПЛ Динамо – Металлист перенесен на неопределенный срок

Премьер-лига
(1 голосов)

Из-за ситуации в Киеве

Матч 8-го тура УПЛ Динамо – Металлист перенесен на неопределенный срок

fcdynamo.com

Новина українською

Матч 8-го тура УПЛ "Динамо" – "Металлист", запланированный на четверг, 20 октября, перенесен на неопределенный срок в связи с ситуацией, которая сложилась в столице Украины.

Об этом сообщает официальный сайт киевского клуба.

Также на неопределенный срок перенесен матч чемпионата юношеских команд УПЛ между "Динамо" U19 и "Металлистом" U19.

О новых датах и времени проведения поединков будет сообщено дополнительно.

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Напомним, что в последнее время российские войска все чаще наносят удары по Киеву – как по гражданским объектам, так и по энергетической инфраструктуре, из за чего в столице в некоторых районах есть проблемы с энергетикой и другими жизненно необходимыми ресурсами.

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В статье: Динамо (Киев) Металлист (Харьков)
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Источник:
ФК Динамо

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Комментарии (1)
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aleks68
18.10.2022 в 18:41
а почему .....цыганык молчит.не открывает свой ....рот?всё устраивает?динамо не обидели
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