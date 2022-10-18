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Матч 8-го тура УПЛ Динамо – Металлист перенесен на неопределенный срок
Из-за ситуации в Киеве
fcdynamo.com
Матч 8-го тура
Об этом сообщает официальный сайт киевского клуба.
Также на неопределенный срок перенесен матч чемпионата юношеских команд УПЛ между "Динамо" U19 и "Металлистом" U19.
О новых датах и времени проведения поединков будет сообщено дополнительно.
Напомним, что в последнее время российские войска все чаще наносят удары по Киеву – как по гражданским объектам, так и по энергетической инфраструктуре, из за чего в столице в некоторых районах есть проблемы с энергетикой и другими жизненно необходимыми ресурсами.
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