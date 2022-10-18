Матч 8-го тура УПЛ Динамо – Металлист перенесен на неопределенный срок

Матч 8-го тура УПЛ "Динамо" – "Металлист", запланированный на четверг, 20 октября, перенесен на неопределенный срок в связи с ситуацией, которая сложилась в столице Украины.

Об этом сообщает официальный сайт киевского клуба.

Также на неопределенный срок перенесен матч чемпионата юношеских команд УПЛ между "Динамо" U19 и "Металлистом" U19.

О новых датах и времени проведения поединков будет сообщено дополнительно.

Читайте также В Киеве повреждены два объекта критической инфраструктуры, Кличко выступил с заявлением

Напомним, что в последнее время российские войска все чаще наносят удары по Киеву – как по гражданским объектам, так и по энергетической инфраструктуре, из за чего в столице в некоторых районах есть проблемы с энергетикой и другими жизненно необходимыми ресурсами.