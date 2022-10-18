Металлист 1925 - Минай: когда и где смотреть онлайн матч УПЛ

Постоянные атаки Киева не позволят "Металлисту 1925" провести эту игру на своей номинально "домашней" арене в текущем чемпионате: "Олимпийском". Но матч все же планируется на Киевщине: в Ковалевке, где ровно через сутки после поединка между "Черноморцем" и "Зарей" харьковский коллектив должен принимать "Минай". У закарпатцев действующая серия из четырех матчей без побед, а М1925 с августа выигрывает через раз.

Матч восьмого тура УПЛ между "Металлистом 1925" и "Минаем" должен пройти в среду, 19 октября. Стартовый свисток арбитры должны дать в 15:00 по Киеву.

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