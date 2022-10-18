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Ван Леувен: Были моменты для того, чтобы забивать Черноморцу больше

Премьер-лига
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Главный тренер Зари прокомментировал разгромную победу над Черноморцем

Ван Леувен: Были моменты для того, чтобы забивать Черноморцу больше

zarya-lugansk.com

Новина українською

Главный тренер "Зари" Патрик ван Леувен поделился своими впечатлениями после победной игры 8-го тура УПЛ над "Черноморцем" (4:0).

- Одна из поставленных целей на эту игру – не пропустить ни одного мяча в наши ворота. Первые 10-15 минут были нервными для нас, а потом все пошло в нашу пользу. Начали быстро создавать моменты и смогли забить. До перерыва утроили счет, что не может не радовать. Затем Евгений Шахов поставил точку в этом поединке, заключительным, четвертым голом. Хотя были моменты для того, чтобы забивать больше.

- Команда даже при счете 3:0 не останавливалась, бежала вперед. Откуда у ребят столько мотивации?

- В прошлых матчах мы не использовали свои моменты, потому хотели в этом поединке это исправить. Чем больше забитых мячей в ворота соперника - тем больше уверенности у моих ребят.

- Предполагали ли Вы, что сможете обыграть "Черноморец" со счетом 4:0?

- Мы смотрели их встречи, например с "Шахтером". Там они показывали хорошую игру, прессинговали, хорошо владели мячом, скорость была на уровне. Мы использовали свои моменты в первом тайме и в какой-то мере гарантировали себе плюс-минус спокойную игру во втором. А ведь мы просто продолжали играть в свою игру.

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В статье: Заря (Луганск) Черноморец (Одесса) Патрик ван Леувен
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Источник:
ФК Зоря

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