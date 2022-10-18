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Красников: Я с первого дня войны находился в Харькове, 171 день я просидел под обстрелами

Премьер-лига
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Евгений Красников рассказал о своем переходе в Днепр-1

Красников: Я с первого дня войны находился в Харькове, 171 день я просидел под обстрелами

скриншот youtube

Новина українською

Спортивный директор "Днепра-1" Евгений Красников рассказал, как он переходил из "Металлиста" в днепровский клуб.

"Лично я с первого дня войны находился в Харькове, я не уехал ни в Италию, ни в Испанию. 171 день я просидел под обстрелами. Нам удалось эвакуировать женщин и детей, жен футболистов, работников клуба. Для тех, кто остался мы создали максимально комфортные и безопасные условия.

Мне удалось найти финансирование, и первая команда 6 месяцев провела в Турции, команду U-19 и детскую школу эвакуировали в Черновцы, где для детей созданы прекрасные условия — питание, проживания и качественные поля.

Ни для кого не секрет, что наш переход с Александром Кучером в "Днепр-1" помог сохранить "Металлист" вместе с административным корпусом, тренерским штабом и футболистами (на данный момент "Металлист" занимает третье место в УПЛ — прим.). И все это мы делали во время ежедневных массированных обстрелов города Харькова.

Сейчас я спортивный директор СК "Днепр-1". Я с большим энтузиазмом принял предложение Андрея Русола и целиком погрузился в работу. Все вместе мы строим новую сильную команду. Есть шероховатости, есть сложности — это связано с ситуацией в стране", - сказал Красников.

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В статье: Евгений Красников СК Днепр-1 Металлист (Харьков)
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Источник:
Sport Arena

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Комментарии (1)
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Просто Квашин (Харьков)
18.10.2022 в 22:46
Так йому потрібно дати дерев'яний орден " Сидячий в бункері" 3-го ступеню... Зрадник харків'ян...
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