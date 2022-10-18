Красников: Я с первого дня войны находился в Харькове, 171 день я просидел под обстрелами

Спортивный директор " Днепра-1 " Евгений Красников рассказал, как он переходил из "Металлиста" в днепровский клуб.

"Лично я с первого дня войны находился в Харькове, я не уехал ни в Италию, ни в Испанию. 171 день я просидел под обстрелами. Нам удалось эвакуировать женщин и детей, жен футболистов, работников клуба. Для тех, кто остался мы создали максимально комфортные и безопасные условия.

Мне удалось найти финансирование, и первая команда 6 месяцев провела в Турции, команду U-19 и детскую школу эвакуировали в Черновцы, где для детей созданы прекрасные условия — питание, проживания и качественные поля.

Ни для кого не секрет, что наш переход с Александром Кучером в "Днепр-1" помог сохранить "Металлист" вместе с административным корпусом, тренерским штабом и футболистами (на данный момент "Металлист" занимает третье место в УПЛ — прим.). И все это мы делали во время ежедневных массированных обстрелов города Харькова.

Сейчас я спортивный директор СК "Днепр-1". Я с большим энтузиазмом принял предложение Андрея Русола и целиком погрузился в работу. Все вместе мы строим новую сильную команду. Есть шероховатости, есть сложности — это связано с ситуацией в стране", - сказал Красников.