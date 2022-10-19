Дедышин: Красников своими действиями сломал много судеб в футболе

Генеральный директор "Руха" Игорь Дедышин прокомментировал конфликт со спортивным директором "Днепра-1" Евгением Красниковым , который произошел после матча 7-го тура УПЛ между этими командами.

"Были толчки, были эмоциональные слова, но дело до рукоприкладства не доходило. Попрошу СМИ не придумывать. А вот эмоции были. Люди, которые много лет в футболе, знают, кто такой Евгений Красников, какими методами он действовал в "Металлисте", сколько тренерских и футбольных судеб он сломал своими действиями. Он об этом прекрасно знает, как и большинство людей, которые вовлечены в футбол. Об этом я ему тоже говорил во время наших разговоров.

Что касается судейства, то арбитр Юрий Иванов на протяжении всего матча демонстрировал симпатии к сопернику. И это чувствовали футболисты и тренеры. Арбитр вел себя так, как ему давали указания из тренерского штаба "Днепра-1", а именно Кучер и Красников. Они были не представителями тренерского штаба, а комментаторами. Они все время что-то комментировали. Своими действиями они подняли градус напряжения, и арбитр стал сомневаться, реагировать на крик, принимать необдуманные решения и терять контроль над матчем", - сказал Дедышин.