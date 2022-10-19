Нападающий Вереса: С первых минут играли только на победу

Нападающий "Вереса" Николай Гайдучик поделился мыслями после победы над "Львовом" (3:1) в рамках 8-го тура УПЛ.

"Возможно, этот стадион фартовый для меня. Но все мы упорно трудились ради этой победы. Лично я давно ждал этого гола. Прекрасно в этом эпизоде ​​исполнил передачу Стас Шарай.

Мы с первых минут сегодня играли только на победу. Знали, если пропустим – нельзя опускать руки. Так и вышло. Мы сразу забили ответ, вернулись в игру - это очень помогло", - приводит слова футболиста пресс-служба ровенского клуба.