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Гура: Боялся, что нам забьют наши бывшие игроки
Тренер "Александрии" - о победе над "Кривбассом"
Фото: ФК Олександрія
Главный тренер "Александрии" Юрий Гура высказался после победы над "Кривбассом" (2:0) в матче 8-го тура УПЛ.
– Во-первых, надо поблагодарить наши ВСУ, ПВО. Сейчас такое тяжелое положение – вся Украина в огне. Пылают... Летают эти "шахиды" (иранские беспилотники – прим.), и очень тяжело нам было после той "домашней" игры в Киеве, которую мы не провели. Возможно, немного потеряли игровой тонус, но эти 3 очка очень важны для нас.
– Против нас играли несколько бывших игроков "Александрии". Как игралось?
– Я еще когда сам играл в футбол, то игроки, выходившие против предыдущей команды, забивали голы. Я этого очень боялся – и Макса Задераку, и Стецкова, и Устименко. Бывают, что игроки решают судьбу матча против предыдущей команды, но этого не случилось. Слава всевышнему, что так получилось, – сказал Гура.
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