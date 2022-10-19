Гура: Боялся, что нам забьют наши бывшие игроки

Главный тренер "Александрии" Юрий Гура высказался после победы над "Кривбассом" (2:0) в матче 8-го тура УПЛ.

– Во-первых, надо поблагодарить наши ВСУ, ПВО. Сейчас такое тяжелое положение – вся Украина в огне. Пылают... Летают эти "шахиды" (иранские беспилотники – прим.), и очень тяжело нам было после той "домашней" игры в Киеве, которую мы не провели. Возможно, немного потеряли игровой тонус, но эти 3 очка очень важны для нас.

– Против нас играли несколько бывших игроков "Александрии". Как игралось?

– Я еще когда сам играл в футбол, то игроки, выходившие против предыдущей команды, забивали голы. Я этого очень боялся – и Макса Задераку, и Стецкова, и Устименко. Бывают, что игроки решают судьбу матча против предыдущей команды, но этого не случилось. Слава всевышнему, что так получилось, – сказал Гура.