Григорчук: Мы видели Черноморец на другом месте в турнирной таблице

Главный тренер "Черноморца" Роман Григорчук подвел итоги разгромного поражения от "Зари" (0:4) в рамках 8-го тура УПЛ.

– Не хватило целого ряда вещей и составляющих. Сейчас никак не хочется что-нибудь анализировать и говорить. Такое состояние, что я бы все это оставил без комментариев. Конечно, нам есть над чем думать и работать.

– За первые 16 минут было 3 голевых момента. Если бы удалось забить, все пошло бы несколько иначе?

– Я уверен. И так у нас эмоциональное состояние, мягко говоря, не ахти. Мы видели себя на другом месте в турнирной таблице, а складывается, как складывается. Мы должны были набирать больше пунктов, чем имеем. Сегодняшнюю игру не принимаем во внимание, конечно.

В начале игры у меня были самые лучшие надежды. Когда мы пропустили гол, стали действовать похуже. Мы пропустили после ошибки, которую невозможно было допускать. А в следующих голах мы помогли сопернику – теряли мяч у штрафной, а соперник такие моменты не прощает.

Можно проиграть и 0:6, и 0:7, но самый большой негатив от того, что большинство людей не способны попытаться преодолеть эту ситуацию. А это очень важно в спорте. Нельзя переставать играть.

Команда должна преодолеть это, потому что если нет – в спорте тяжело таким людям. Думаю, вместе мы можем с этим справиться.

Нам нужно одержать победу. Игра с "Зарей" получилась худшей из 7, но не думаю, что это то, к чему мы пришли.

Если в следующем матче пропустим на 1-й минуте, то команда должна быть способна преодолевать такую ​​ситуацию. Не может быть так, чтобы опускать руки и переставать играть после пропущенного гола или нескольких, – сказал Григорчук.

После семи сыгранных матчей УПЛ "Черноморец" занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице.