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Защитник Вереса: В каждой игре хочется забивать
Семен Вовченко забил дебютный гол за ровенский клуб
Фото: НК Верес
Защитник "Вереса" Семен Вовченко прокомментировал победу над "Львовом" (3:1) в матче 8-го тура УПЛ. Напомним, что в этой игре Вовченко забил свой дебютный гол за ровенский клуб.
"Очень положительные эмоции. Мы победили. Это была наша волевая победа. Уступали – 0:1, сумели отыграться и выйти вперед.
Рад, что помог команде победить. Это очень приятно. В каждой игре хочется забивать. Сегодня наконец-то удалось это сделать. Потому очень радуюсь этому", — сказал Вовченко в комментарии клубной пресс-службе.
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