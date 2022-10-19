Защитник Вереса: В каждой игре хочется забивать

Защитник "Вереса" Семен Вовченко прокомментировал победу над "Львовом" (3:1) в матче 8-го тура УПЛ. Напомним, что в этой игре Вовченко забил свой дебютный гол за ровенский клуб.

"Очень положительные эмоции. Мы победили. Это была наша волевая победа. Уступали – 0:1, сумели отыграться и выйти вперед.

Рад, что помог команде победить. Это очень приятно. В каждой игре хочется забивать. Сегодня наконец-то удалось это сделать. Потому очень радуюсь этому", — сказал Вовченко в комментарии клубной пресс-службе.