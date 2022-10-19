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Петряк: Нет ощущения, что Шахтер будет чемпионом. Вся борьба еще впереди

Премьер-лига
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Вингер донецкого клуба - о возможном чемпионстве

Петряк: Нет ощущения, что Шахтер будет чемпионом. Вся борьба еще впереди

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Вингер "Шахтера" Иван Петряк поделился ожиданиями от матча против "Колоса".

– Команда очень в хорошем настроении, победили в дерби. Тренировки были не очень трудные, но много тактики. Мы изучаем "Колос". Думаю, будем готовы на 100%.

У нас много игр – по 2-3 в неделю – поэтому поддерживаем моральную атмосферу команды, и тренеры помогают нам в этом, делая всевозможные эстафеты для поднятия настроения.

Усталость? Нет, нам каждые 2 дня после игры тренеры дают упражнения на восстановление. Команда сейчас в хорошей форме, и мы просто поддерживаем это. У нас есть много массажистов, сауна, бассейн – очень хорошие условия.

– Есть ли ощущение, что в этом сезоне команда будет чемпионом?

– Конечно, нет. Можно сказать, все только начинается и вся борьба впереди. Готовимся от игры к игре, – сказал Петряк.

Матч "Шахтер" - "Колос" состоится сегодня, 19 октября и начнется в 17:00.

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В статье: Иван Петряк Шахтер (Донецк) Колос (Ковалевка)
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