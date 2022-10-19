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Выбор очевиден. Определился лучший тренер 7-го тура УПЛ

Премьер-лига
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Иначе быть просто не могло

Выбор очевиден. Определился лучший тренер 7-го тура УПЛ

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Главный тренер донецкого "Шахтера" Игор Йовичевич признан лучшим тренером 7-го тура Украинской Премьер-лиги.

Подопечные хорватского специалиста уверено обыграли киевское "Динамо" в Классическом дерби со счетом 3:1. Благодаря этой победе горняки увеличили отрыв от традиционного соперника до семи очков.

По пяти показателям Йовичевич набрал общий балл 4,8 (из 5 максимальных).

Следующий поединок в рамках УПЛ "Шахтер" проведет сегодня, 19 октября против "Колоса". Начало встречи в 17:00.

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В статье: Игор Йовичевич Шахтер (Донецк)
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Источник:
uafc.org.ua

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