Выбор очевиден. Определился лучший тренер 7-го тура УПЛ

Главный тренер донецкого "Шахтера" Игор Йовичевич признан лучшим тренером 7-го тура Украинской Премьер-лиги.

Подопечные хорватского специалиста уверено обыграли киевское "Динамо" в Классическом дерби со счетом 3:1. Благодаря этой победе горняки увеличили отрыв от традиционного соперника до семи очков.

По пяти показателям Йовичевич набрал общий балл 4,8 (из 5 максимальных).

Следующий поединок в рамках УПЛ "Шахтер" проведет сегодня, 19 октября против "Колоса". Начало встречи в 17:00.