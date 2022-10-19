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Выбор очевиден. Определился лучший тренер 7-го тура УПЛ
Иначе быть просто не могло
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Главный тренер донецкого "Шахтера" Игор Йовичевич признан лучшим тренером 7-го тура Украинской Премьер-лиги.
Подопечные хорватского специалиста уверено обыграли киевское "Динамо" в Классическом дерби со счетом 3:1. Благодаря этой победе горняки увеличили отрыв от традиционного соперника до семи очков.
По пяти показателям Йовичевич набрал общий балл 4,8 (из 5 максимальных).
Следующий поединок в рамках УПЛ "Шахтер" проведет сегодня, 19 октября против "Колоса". Начало встречи в 17:00.
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