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Ворскла - Рух: смотреть онлайн, видеотрансляция
Нестабильные полтавчане против молодых львовян
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Перед началом сезона "Ворскла" считалась командой, которая может стать главным открытием, однако нестабильность на старте может дорого стоить команде Скрипника. На выходных они проиграли "Металлисту" и если результаты не придут в норму, последствия могут быть ужасными. Сегодня "Ворскла" попытается вернуться на победный путь в игре против "Руха", правда львовяне умеют вставлять палки в колеса фавориту.
"Ворскла" 13:00 "Рух"
VBET-лига. 8-й тур
19 октября, Минай, стадион "Минай"
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