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Ворскла - Рух: смотреть онлайн, видеотрансляция

Премьер-лига
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Нестабильные полтавчане против молодых львовян

Ворскла - Рух: смотреть онлайн, видеотрансляция

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

UA-Футбол
Новина українською

Перед началом сезона "Ворскла" считалась командой, которая может стать главным открытием, однако нестабильность на старте может дорого стоить команде Скрипника. На выходных они проиграли "Металлисту" и если результаты не придут в норму, последствия могут быть ужасными. Сегодня "Ворскла" попытается вернуться на победный путь в игре против "Руха", правда львовяне умеют вставлять палки в колеса фавориту.

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"Ворскла" 13:00 "Рух"

VBET-лига. 8-й тур
19 октября, Минай, стадион "Минай"

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В статье: Ворскла (Полтава) Рух (Львов)
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