Ворскла - Рух: смотреть онлайн, видеотрансляция

Перед началом сезона "Ворскла" считалась командой, которая может стать главным открытием, однако нестабильность на старте может дорого стоить команде Скрипника. На выходных они проиграли "Металлисту" и если результаты не придут в норму, последствия могут быть ужасными. Сегодня "Ворскла" попытается вернуться на победный путь в игре против "Руха", правда львовяне умеют вставлять палки в колеса фавориту.

"Ворскла" 13:00 "Рух"

VBET-лига. 8-й тур

19 октября, Минай, стадион "Минай"