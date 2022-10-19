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Отбой масштабной воздушной тревоги. Сегодня должны состояться четыре матча УПЛ
Завершатся ли все запланированные сегодня матчи?
Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько
По состоянию на 14:46 в большинстве регионов Украины был объявлен отбой воздушной тревоги. На данный момент все еще остается угроза жителям Киева и области, Черкасщины и Черниговщины.
Сегодня на западной Украине и в Ковалевке запланированы четыре матча УПЛ. Два из них, "Днепр-1" - "Ингулец" и "Ворскла" - "Рух", были прерваны по ходу первого тайма из-за воздушной тревоги, однако уже возобновились. Время начала встречи между "Металлистом 1925" и "Минаем" (должна стартовать в 15:00) отложено по меньшей мере на полчаса. На 17:00 запланирован поединок между "Шахтером" и "Колосом".
Напомним, что сегодня днем враг снова
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