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Отбой масштабной воздушной тревоги. Сегодня должны состояться четыре матча УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Завершатся ли все запланированные сегодня матчи?

Отбой масштабной воздушной тревоги. Сегодня должны состояться четыре матча УПЛ

Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

По состоянию на 14:46 в большинстве регионов Украины был объявлен отбой воздушной тревоги. На данный момент все еще остается угроза жителям Киева и области, Черкасщины и Черниговщины.

Сегодня на западной Украине и в Ковалевке запланированы четыре матча УПЛ. Два из них, "Днепр-1" - "Ингулец" и "Ворскла" - "Рух", были прерваны по ходу первого тайма из-за воздушной тревоги, однако уже возобновились. Время начала встречи между "Металлистом 1925" и "Минаем" (должна стартовать в 15:00) отложено по меньшей мере на полчаса. На 17:00 запланирован поединок между "Шахтером" и "Колосом".

Напомним, что сегодня днем ​​враг снова совершил ракетную атаку инфраструктурных объектов Украины. Более подробную информацию позже обнародуют официальные лица.

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