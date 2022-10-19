Сикан против Безбородько и дебют Назарины в основе горняков. Стали известны составы на матч Шахтер – Колос

Наставники донецкого "Шахтера" и ковалевского "Колоса", Игорь Йовичевич и Ярослав Вишняк определились со стартовыми составами на очную игру восьмого тура украинской Премьер-лиги.

"Шахтер": Трубин, Кривцов, Степаненко, Судаков, Мудрик, Зубков, Сикан, Михайличенко, Матвиенко, Конопля, Назарина.

"Колос": Волынец, Зозуля, Новак, Чоботенко, Емец, Ориховский, Смирный, Мякушко, Болбат, Ильин, Безбородько.