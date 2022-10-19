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Сикан против Безбородько и дебют Назарины в основе горняков. Стали известны составы на матч Шахтер – Колос
Битва второй и седьмой команд лиги
Фото: ФК Шахтар / Автор невідомий
Наставники донецкого "Шахтера" и ковалевского "Колоса", Игорь Йовичевич и Ярослав Вишняк определились со стартовыми составами на очную игру восьмого тура украинской Премьер-лиги.
"Шахтер": Трубин, Кривцов, Степаненко, Судаков, Мудрик, Зубков, Сикан, Михайличенко, Матвиенко, Конопля, Назарина.
"Колос": Волынец, Зозуля, Новак, Чоботенко, Емец, Ориховский, Смирный, Мякушко, Болбат, Ильин, Безбородько.
Напомним, что матч "Шахтер" - "Колос" должен состояться на "Арене Львов". Стартовый свисток запланирован на 17:00. Следите за игрой в текстовом онлайне на UA-Футбол
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