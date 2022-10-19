Дедышин – Павелко: В УАФ должно быть минимум 3 системы ВАР, а работает одна. Где делись деньги?

Генеральный директор " Руха " Игорь Дедышин выскащал недовольство и выразил претензии к УАФ и Андрею Павелко относительно функционирования системы ВАР в УПЛ.

"Ситуация, которая выплеснулась в матче с "Днепром-1", возникла не на пустом месте. Она накапливалась, начиная с первого тура.

По странному стечению обстоятельств в матче с "Металлистом", к которому имеет прямое отношение тот же Красников, не поставили пенальти за игру рукой и не удалили игрока соперника за фол последней надежды.

После этого матча мы приняли решение в клубе. Мы хотели бы, чтобы на всех наших играх работала система ВАР. 28 августа мы обратились в УПЛ и комитет арбитров (демонстрирует письмо – прим.). Мы обратились, чтобы ВАР работал на матчах в Коваливке, в Киеве, где не нужно никуда ехать, где не нужно дополнительных расходов. Мы готовы были оплатить, но почему-то ни ВАР, ни ответа не последовало.

1 сентября мы обратились повторно, чтобы заказать ВАР на все домашние матчи до конца чемпионата, на что нам не ответили. 8 сентября отправили 3-е письмо – никакого ответа. Обращаюсь к Андрею Павелко: почему подчиненный вам комитет арбитров и косвенно подчиненная УПЛ не реагируют на обращение одного из клубов? Почему на матчах "Руха" нет ВАР?

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Это уже набрало угрожающие обороты. Публично обращаюсь, чтобы со следующего матча на матчах "Руха" ВАР был обязательно. Если ВАР не будет на матче с "Ворсклой", мы будем апеллировать к другим инстанциям.

Подозреваю, что в украинском футболе произошла ситуация, что в распоряжении УАФ есть только одна машина ВАР. Еще один вопрос к Андрею Павелко: где делись средства, привлеченные с продажи беттинговых прав, которые были отданы "УАФ Маркетинг" для покупки еще одной системы ВАР к подаренной УЕФА? Я не видел этого ВАР, и мы не получали отчет, сколько было получено с продажи беттинговых прав, хотя неоднократно требовали, и куда эти средства пошли.

Также у меня есть вопрос к Андрею Павелко: где делись средства, часть из которых клубы добровольно отдали со спонсорского соглашения с VBET для приобретения системы ВАР?

По моим подсчетам, как минимум 3 системы ВАР в распоряжении УАФ уже должно быть, только почему-то работает одна. Вторая система, по кулуарной информации, непрофессиональная.

Прошу Андрея Павелко предоставить ответы на поставленные вопросы. После ответа на них мы поставим следующие и будем это делать публично". – сказал Дедышин.