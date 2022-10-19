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Дедышин – Павелко: В УАФ должно быть минимум 3 системы ВАР, а работает одна. Где делись деньги?
Рух очень недоволен судейством в своих матчах
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Генеральный директор "
"Ситуация, которая выплеснулась в матче с "Днепром-1", возникла не на пустом месте. Она накапливалась, начиная с первого тура.
По странному стечению обстоятельств в матче с "Металлистом", к которому имеет прямое отношение тот же Красников, не поставили пенальти за игру рукой и не удалили игрока соперника за фол последней надежды.
После этого матча мы приняли решение в клубе. Мы хотели бы, чтобы на всех наших играх работала система ВАР. 28 августа мы обратились в УПЛ и комитет арбитров (демонстрирует письмо – прим.). Мы обратились, чтобы ВАР работал на матчах в Коваливке, в Киеве, где не нужно никуда ехать, где не нужно дополнительных расходов. Мы готовы были оплатить, но почему-то ни ВАР, ни ответа не последовало.
1 сентября мы обратились повторно, чтобы заказать ВАР на все домашние матчи до конца чемпионата, на что нам не ответили. 8 сентября отправили 3-е письмо – никакого ответа. Обращаюсь к Андрею Павелко: почему подчиненный вам комитет арбитров и косвенно подчиненная УПЛ не реагируют на обращение одного из клубов? Почему на матчах "Руха" нет ВАР?
Это уже набрало угрожающие обороты. Публично обращаюсь, чтобы со следующего матча на матчах "Руха" ВАР был обязательно. Если ВАР не будет на матче с "Ворсклой", мы будем апеллировать к другим инстанциям.
Подозреваю, что в украинском футболе произошла ситуация, что в распоряжении УАФ есть только одна машина ВАР. Еще один вопрос к Андрею Павелко: где делись средства, привлеченные с продажи беттинговых прав, которые были отданы "УАФ Маркетинг" для покупки еще одной системы ВАР к подаренной УЕФА? Я не видел этого ВАР, и мы не получали отчет, сколько было получено с продажи беттинговых прав, хотя неоднократно требовали, и куда эти средства пошли.
Также у меня есть вопрос к Андрею Павелко: где делись средства, часть из которых клубы добровольно отдали со спонсорского соглашения с VBET для приобретения системы ВАР?
По моим подсчетам, как минимум 3 системы ВАР в распоряжении УАФ уже должно быть, только почему-то работает одна. Вторая система, по кулуарной информации, непрофессиональная.
Прошу Андрея Павелко предоставить ответы на поставленные вопросы. После ответа на них мы поставим следующие и будем это делать публично". – сказал Дедышин.
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