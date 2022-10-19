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Кучер - о ничьей с Ингульцом: Из-за тех ошибок, которые мы допустили, мы не заслуживали даже ничьей

Премьер-лига
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Поединок закончился вничью 2:2

Кучер - о ничьей с Ингульцом: Из-за тех ошибок, которые мы допустили, мы не заслуживали даже ничьей

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер Днепра-1 Александр Кучер подвел итог матча 8-го тура УПЛ с Ингульцом, который закончился вничью 2:2.

- Мы играли против организованной команды, хорошо организованной в обороне, которая не давала нам играть. Трудная получилась игра. Но из-за тех ошибок, которые мы допустили, мы не заслуживали даже ничьей. Много допустили ошибок, из-за которых могли пропустить больше голов, но могли и выиграть в конце, потому что имели моменты. Если бы, как в конце матча, играли с самого начала – был бы другой результат.

Я сказал ребятам, что надо так играть с самого начала, максимально настраиваться на борьбу. Тогда что-нибудь будет получаться.

– Юрчук редко в этом сезоне появляется на поле. Почему сегодня доверили место в воротах этому вратарю?

- Валеф получил повреждение – у него сейчас восстановление. На сколько он выпал и будет ли на следующей игре – не могу сказать.

– Пауза, обусловленная тревогой, сбила ритм команды?

– Конечно, она влияет, сбивает, но обе команды находились в одинаковых условиях. Пауза не может быть оправданием для нас – мы это оправдание и не ищем.

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В статье: Александр Кучер Ингулец (Петрово) СК Днепр-1
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Комментарии (1)
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urik (Кривой Рог)
19.10.2022 в 18:59
Дякую за щиру відповідь . Цей чоловік з яйц..ями , не скиглить , не чекає на везіння .Все буде добре !
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