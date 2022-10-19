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Мудрик вышел в лидеры УПЛ по системе гол+пас

Премьер-лига
(1 голосов)

Михаил забил Колосу

Мудрик вышел в лидеры УПЛ по системе гол+пас

Фото: ФК Шахтер

Новина українською

Донецкий Шахтер играет матч 8-го тура УПЛ с Колосом.

Счет в матче открыл на 8-й минуте хавбек горняков Михаил Мудрик, а во втором тайме забил еще один гол (3:0 к 60-й минуте).

Таким образом, Мудрик вышел в лидеры Лиги по системе гол+пас в этом сезоне. У Михаила теперь 8 баллов (3 гола и 5 ассистов).

По этому показателю он обошел Артема Довбика из Днепра-1 (6+1), Максима Прядуна из Металлиста (5+2) и Таллеса Бренера из Руха (5+2).

Напомним, что UA-Футбол проводит текстовый онлайн матча Шахтер – Колос.

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В статье: Шахтер (Донецк) Михаил Мудрик
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Комментарии (1)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
19.10.2022 в 19:00
Топчик!
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