Мудрик вышел в лидеры УПЛ по системе гол+пас

Донецкий Шахтер играет матч 8-го тура УПЛ с Колосом.

Счет в матче открыл на 8-й минуте хавбек горняков Михаил Мудрик, а во втором тайме забил еще один гол (3:0 к 60-й минуте).

Таким образом, Мудрик вышел в лидеры Лиги по системе гол+пас в этом сезоне. У Михаила теперь 8 баллов (3 гола и 5 ассистов).

По этому показателю он обошел Артема Довбика из Днепра-1 (6+1), Максима Прядуна из Металлиста (5+2) и Таллеса Бренера из Руха (5+2).