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Скрипник: Сегодня мы просто проиграли
Ворскла снова проиграла
Фото: Александр Приходько
Главный тренер "Ворсклы" Виктор Скрипник прокомментировал поражение своей команды
- Расскажите по горячим следам, почему, по вашему мнению, не удалось получить зачетные баллы в противостоянии с "Рухом"?
– Такие матчи комментировать всегда тяжело и в то же время неприятно. Очень важно с такими командами, как "Рух", выходить вперед сразу, а потом они включают агрессию, навязывают борьбу и действовать уже гораздо труднее. Остается только поздравить соперника с тем, что он добился желаемого.
– Недооценка соперника могла быть с вашей стороны?
- Ни в коем случае! Все мы отлично понимаем, какой чемпионат мы играем в этом году. Каждый матч похож на финал. Понимали, что "Рух" провел предварительные туры с командами, находящимися в первой пятерке. "Заре" они переиграли, с тем же "Вересом" на выезде – 2:2. Потому понимали, что эта команда сильная, настраиваясь на серьезную борьбу. Были желали реабилитироваться за поражение в матче с "Металлистом". Не всегда то, к чему стремишься, получается.
– Воздушная тревога как влияет на футболистов?
– Мы впервые столкнулись с этим во время нашего официального матча. Тренер это воспринимает по-своему, как и каждый из футболистов. Вряд ли это можно считать положительным моментом, учитывая, что настрой на игру происходит задолго до стартового свистка, а затем темп игры теряется. И сегодня мы просто проиграли…
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