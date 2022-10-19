Шахтер - Колос 3:0. Восемь минут футбола

Сухие цифры говорят, что Ярослав Вышняк - самый успешный тренер в истории "Колоса". Под его крылом команда провела уже 12 игр, имела отрезок лидерства в УПЛ, а проиграла всего два раза. Но далеко не каждый вспомнит с чего конкретно начался его путь в ковалевском клубе. Начался его путь именно с матча против "Шахтера", в дождливый вечер в Ковалевке, когда, при неплохой игре, хозяева проиграли команде де Дзерби со счетом 1:3. И вот сегодня Вышняк получил реванш против первого обидчика.

Но не только для тренера хозяев эта игра имела сакральное значение. Сергей Болбат долгое время был на контракте у "горняков", но себя в команде найти не смог. На профильной позиции вингера выиграть конкуренцию у бразильцев было почти невозможно, а в качестве правого защитника продержаться долго он не смог. Но сейчас он в "Колосе", имеет статус футболиста основы и вышел сегодня с первых минут. А вот другой герой нашего абзаца за новый клуб почти не играл. Зимой 2022-го Тотовицкий перешел в "Колос", где должен был стать "лицом проекта", но война помешала дебютировать весной, а летом его поманил к себе "Шахтер". Андрей затребовал трансфер, сменил клуб и твердо засел в запасе. 29 минут в сезоне - мизер, не правда ли. А ведь мог бегать рядом с Болбатом.

Только ленивый не отмечает качественную игру "Шахтера" на пространстве во время контратак. Мудрый тренер готовя команду к такому оппоненту просит футболистов не допускать лишних ошибок у своих ворот, дабы не пропустить быстро и нелепо, а потом не получить целую торбу. Увы, "Колос" этому простому правилу не следовал. Уже на восьмой минуте Ореховский у своих ворот пытался выбить мяч, угодил в голову Емцу, после чего сфера оказалась в ногах Мудрика. А далее ускорение и точный удар от Михаила - 1:0. На этом интересные события первой половины подошли к концу. Номинальные хозяева всего пару раз ускорились, понимая что сильно вперед им бежать не нужно, в то время как "Колос" не особо понимал, что делать с мячом в атаке. В общем, восемь минут футбола и две неплохие атаки после этого. Не густо, как для главного поединка восьмого тура.

Сразу после перерыва оба наставника провели по одной замене, которые имели ключевое значение. Йовичевич освежил правый фланг обороны, заменив Коноплю на Тейлора. Вышняк же впервые в сезоне выпустил Андрея Богданова, который весной вступил в ряды ВСУ, а уже после старта сезона был заявлен ковалевским клубом. И именно Богданов упустил того самого Тейлора после прострела Михайличенко - бразилец спокойно пробил в пустой угол. Спустя десять минут "Шахтер" довел счет до разгромного. Мудрик получил передачу от Судакова на левом полуфланге, дал скорость, сместился к центру и пробил из-за пределов штрафной. Отдельно благодарим защиту ковалевцев, которая не сильно мешала воспитаннику "горняков", гол действительно получился красивым.

Последующие события особого смысла не имели. Конечно, родственникам Дмитрия Крыськива, как нам кажется, было приятно увидеть дебют 22-летнего хавбека за дончан, однако остальным матч был не особо интерес. "Колос" при 0:3 не создал практически ничего, в то время как "Шахтер" не особо этого хотел. "Горняки" пользуются осечкой "Днепра-1", догоняя коллектив Кучера по набранным балам. Их очный матч может подарить немало впечатлений. "Колос" же после международной паузы потерял себя - три матча без победы и без забитых голов. Нужно срочно что-то менять.

VBET-лига. 8-й тур

19 октября, Львов, стадион "Арена Львов"

Шахтер - Колос 3:0

Голы: Михаил Мудрик 8, Лукас Тейлор 47, Михаил Мудрик 58

Шахтер: Анатолий Трубин, Сергей Кривцов, Тарас Степаненко (Невен Джурасек 61), Александр Зубков, Богдан Михайличенко, Михаил Мудрик (Иван Петряк 61), Николай Матвиенко, Георгий Судаков (Дмитрий Крыськив 76), Ефим Конопля (Лукас Тейлор 46), Егор Назарина, Даниил Сикан (Лассина Траоре 61)

Колос: Евгений Волынец, Евгений Смирный (Евгений Задоя 76), Павел Ореховский (Андрей Богданов 46), Евгений Новак, Денис Безбородько (Кирилл Попов 61), Алексей Зозуля, Владислав Емец, Сергей Чоботенко, Сергей Мякушко, Сергей Болбат (Евгений Исаенко 76), Олег Ильин

Предупреждение: Денис Безбородько 40