Пора задуматься. Металлист 1925 – Минай 0:1

Нынешний наставник "Металлиста 1925" Валерий Кривенцов свой первый опыт самостоятельной тренерской работы получил в 2015-м, когда возглавил тогда еще выступавший в Первой лиге "Ильичевец". В тренера тогда немногие верили, но он смог привить своей команде интересный комбинационный футбол. Проблема только в том, что результат он не приносил: это было стерильное владение без голов. Поэтому боссы, желавшие возвращения приазовцев в УПЛ, по завершении его дебютного сезона решили со специалистом расстаться.

Нынешний "Металлист 1925" чем-то очень напоминает тот "Ильичевец". Как будто снова есть попытка построить команду на контроле мяча, но нет понимания, как это воплощать в голы. Проблема даже усугубилась, ведь сейчас харьковчане центр поля проходят за счет длинных и средних передач, что неизбежно приводило сегодня к потере, потому что впереди не было движения вообще. Все замирали в ожидании передачи. Видели ли игроки хозяев, что их игра не приносит результата? Похоже, нет. Едва ли не единственным исключением стало подключение Жичикова на исходе тайма и его подача, до которой не допрыгнул Пономарь.

"Минай" сейчас абсолютная противоположность харьковчан. Команда, на которую перед началом сезона никто не поставил бы даже ломаного гроша, знает, как атаковать и что должен делать во время наступления каждый игрок. В этом главный козырь нынешнего "Миная": имея бюджетный состав, все игроки слышат тренера и верят всему, что он им советует. Даже похожая подача от закарпатцев оказалась более интересной, ведь Кулиев до мяча дотянулся, хоть и пробил неточно.

Показательный момент в дебюте второго тайма: после перехвата Жичиков и Витенчук просто стояли на месте с мячом в ожидании развития. "Минай", ничего не выдумывая, просто пошел в прессинг и отобрал мяч на половине поля соперника.

Возможно, проблемой для "Металлиста 1925" стал перенос матча, ведь стартовый свисток из-за все еще живых остатков русни пришлось перенести почти на три часа. Не исключено. Но почему же это никак не повлияло на "Минай"?

Опасными моментами матч не порадовал: классическая для УПЛ игра, где было много беготни, но мало остроты. Впервые повысить голос и сказать "момент!" пришлось только на седьмом десятке минут, когда Воробчак замыкал фланговую подачу, но из района правого уголка вратарского без сопротивления пробил головой мимо. А почти сразу "бело-голубые" забили: во время углового Твердохлеб продавил Капинуса, но не пробил Мозиля. Однако в ответном единоборстве за отскок во вратарском вышел победителем и со второй попытки шансов голкиперу уже не оставил.

Дальше была попытка навала от харьковчан, но и к этому был готов "Минай". Все, что не выигрывалось в верховой борьбе защитниками хозяев, подчищал Бандура. Что интересно, Валерий Кривенцов за весь матч провел только одну замену, да и ту вынужденную: Русин не доиграл из-за повреждения. Форварды Чирук и Дудик весь матч просидели в запасе. Эта деталь также показательна.

"Минай" вполне заслуженно завершает день в статусе победителя. На выезде команда Владимира Шарана в этом сезоне очков набирает даже больше дома - при том, что закарпатцы вместе со львовскими коллективами единственные, кто домашние матчи всегда играют в родных стенах. "Металлист 1925" остается в середине таблицы, но так же остаются вопросы: куда пропал коллектив с эмоцией и вдохновением, который мы видели в прошлом сезоне или который напоминал о себе уже в текущем чемпионате против "Ворсклы" и "Колоса"? Что мешает харьковчанам играть, а не быть мучениками, как другие представители нижней части таблицы УПЛ?

Ковалевка. Стадион "Колос"

Главный арбитр: Евгений Арановский (Киев)

Ассистенты: Сергей Приступа (Киев), Евгений Петраков (Киев)

Металлист 1925 - ФК Минай 0:1

Гол: Егор Твердохлеб 69

Металлист 1925: Олег Мозиль, Дмитрий Капинус, Бека Вачиберадзе, Виталий Пономарь, Ростислав Русин (Константин Бичек 75), Андрей Ременюк, Игорь Курило, Дмитрий Кравченко, Артем Габелок, Максим Жичиков, Никита Безуглый

ФК Минай: Александр Бандура, Эльдар Кулиев (Богдан Чуев 81), Назарий Воробчак, Егор Твердохлеб, Дмитрий Немчанинов, Олег Горин, Игорь Гончар (Богдан Чуев 87), Алексей Хахлев (Антон Байдал 87), Вадим Витенчук, Олег Вишневский (Юрий Коломоец 81), Валерий Рогозинский (Иван Трубочкин 66)

Предупреждения: Игорь Курило 49, Дмитрий Капинус 90+3 - Дмитрий Немчанинов 18, Александр Бандура 90+3