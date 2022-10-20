Мудрик снова сияет, а Заря - доминирует. Символическая сборная восьмого тура УПЛ

К сожалению, уже в третий раз кряду тур украинского чемпионата получился неполноценным. Правда, даже несмотря на перенос интересной вывески "Динамо" - "Металлист", зрители увидели семь неплохих поединков. Вряд ли кто-то остался недоволен, ведь голов, интриг и сенсаций посреди недели в УПЛ было немало.

UA-Футбол представляет очередную символическую сборную тура, где собранны главные герои недели. На этот раз в качестве базовой мы выбрали схему 3-4-3.

Вратарь - Дмитрий Мацапура, "Заря"

Луганчане выиграли у "Черноморца" с разницей в четыре мяча, однако первая половина первого тайма получилась равной. Еще при счете 0:0 Мацапура совершил два ключевых сейва и если бы не его действия, кто знает, как сложился бы поединок для "Зари". К слову, это первый "сухарь" команды ван Леувена в УПЛ.

Правый центральный защитник - Богдан Слюбик, "Рух"

18-летний центрбек вынужденно дебютировал в основе львовян, однако юный возраст не помешал ему сыграть надежно. "Ворскла" имела минимум эпизодов у ворот Панькива, а сам Слюбик своей игрой показал амбиции - теперь он захочет чаще привлекаться к играм за основу.

Центральный защитник - Дмитрий Немчанинов, "Минай"

Некогда основной левый фулбек "Вереса" Немчанинов забронировал за собой место в основе "Миная". Против "Металлиста 1925" центрбек провел достаточно жесткий матч, почти не проигрывал борьбу, а единственный недочет - желтая карточка на 18-й минуте. Правда, как сказал бы Серхио Рамос - "горчичник только украшает защитника".

Левый центральный защитник - Богдан Михайличенко, "Шахтер"

В восьмом туре "Колос" поставил на минимум свои атаки, а потому фулбеку "Шахтера" Михайличенко ничего не оставалось, как проводить много времени впереди. В целом он достойно справился. На его счету ключевая голевая передача на второй гол, который окончательно уничтожил надежды "Колоса" добыть хотя бы одно очко.

Правый латераль - Игорь Кирюханцев, "Заря"

Экс-игроку "Шахтера" понадобилось всего три матча, дабы стать в "Заре" одним из лучших по системе "гол+пас". Сначала он забил два в ворота "Кривбасса", а в восьмом туре уничтожал на своем фланге "Черноморец". На его счету точный удар, голевая передача, а также несколько классных выпадов, организованных правым крылом.

Центральный полузащитник - Станислав Шарай, "Верес"

Ровенчане наконец-то прервали грустную серию без побед, а одним из героев команды Вирта в восьмом туре стал Станислав Шарай. Хавбек затмил в тот день своего брата-близнеца, сначала отдав голевую, а в конце установив окончательный счет. 1+1 за 90 минут - это заявка на основу.

Центральный полузащитник - Сергей Булеца, "Заря"

23-летний воспитанник "Динамо" набирает обороты. Булеца стал главным героем встречи против "Черноморца", открыв счет после отличного прохода Бутко, а после отдав по голевой в каждом из таймов. Теперь главное, чтобы Сергей не останавливался, поскольку он издревле известен своей нестабильностью.

Левый латераль - Артем Смоляков, "Ингулец"

"Днепр-1" впервые в УПЛ потерял очки. В рамках матча восьмого тура покарать лидера первенства сумел "Ингулец", а точнее их 19-летний воспитанник Артем Смоляков. Сначала фулбек сравнял счет во втором тайме, а спустя буквально десять минут вывел "казаков" вперед. Победу удержать не удалось, однако Смоляков от этого героем быть не перестал.

Правый вингер - Владислав Калитвинцев, "Александрия"

"Горожане" Гуры придерживают яркую игру на более поздние сроки, однако уже сейчас они балуют игрой эффективной. В восьмом туре "Александрия" дома одолела "Кривбасс", а Калитвинцев тот день успел сделать полтора результативных действия. В первом тайме его навес в автогол конвертировал Хомченовский, а после перерыва отличился уже одноклубник Владислава - Максим Третьяков.

Центральный нападающий - Николай Гайдучик, "Верес"

Второй герой города Ровно. Как и Станислав Шарай, форвард "Вереса" Гайдучик принял участие в двух голах своей команды, забив сам, а также отдав голевую передачу. 22-летний страйкер пока не считается основным в команде Вирта, однако данный перфоманс может убедить наставника чаще делать ставку на перспективного игрока.

Левый вингер - Михаил Мудрик, "Шахтер"

Второй тур кряду символическая сборная не является полной без главной надежды "Шахтера". Михаил во восьмом туре сделал игру против "Колоса", отличившись по разу в каждом из таймов. До перерыва он воспользовался ошибкой обороны соперника, а уже после показал, что способен явить миру проход в стиле Неймара и мощно ударить издали. После восьмого тура его ценник продолжил идти вверх.

Главный тренер - Леонид Кучук, "Рух"

Как назойливый попугай повторим в последний раз. Поражение 2:3 "Днепру-1" могло больно ударить по молодой львовской команде, однако в игре против "Ворсклы" мы увидели слаженный и амбициозный коллектив. Спасибо за это стоит говорить Леониду Кучуку. В сжатые сроки он привел подопечных в чувства, провел правильные перестановки из-за двух удалений на выходных и заслуженно обыграл фаворита. Вот что значит опыт.