Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кривенцов - о поражении Минаю: После игры сказал: если будем так играть, то впереди нас ожидает много побед
Несмотря на поражение, игра своей команды наставнику Металлиста 1925 понравилась
Фото: ФК Металлист 1925
Главный тренер "Металлиста 1925" Валерий Кривенцов прокомментировал поражение своей команды в
– Что можете сказать по сегодняшней игре. Что не удалось?
– Не удалось использовать свои моменты. При счете 0:0 у нас было два момента, забивай один, я думаю, мы бы эту игру выиграли. Особенно учитывая, как мы провели второй тайм, команда действовала правильно и быстро, постоянно создавала давление на соперника. Очень рад Виталику Пономарю, что он наконец после такой тяжелой травмы набрал форму и выдержал девяносто минут. Он хороший футболист и надеюсь поможет команде.
– До игры более двух часов команда провела в укрытии, это повлияло?
– Мы с "Минаем" были в одинаковых условиях. Причина, что пропустили не обязательный гол, потеряла игрока на дальней стойке, это индивидуальная ошибка защитника. Надо в своей зоне держать игрока или отвечать за зону.
- Вы сегодня произвели только одну замену...
- Да, игра команде удавалась, не удавалось только забить гол. Я ребятам после игры сказал: "Если будем так играть, то впереди нас ожидает много побед".
Популярное сейчас
- Ворскла - Рух: смотреть онлайн, видеотрансляция
- Популярное футбольное издание поставило Месси на 1-е место в списке на ЗМ-2023
- SMS, запрет на въезд и т.н. "эвакуация": россияне закапывают артиллерию под Херсоном и хотят обстрелять город
- "Это полная коррупция". Алиев - о трансляции матча Шахтер – Динамо
- Вот это экспрессия! Мексиканская болельщица обнажила грудь после гола Жиньяка - ВИДЕО 18+
- Бурят-мародер украл камеру наблюдения в Лимане и теперь она ведет прямой эфир из их дома. ФОТО