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Кривенцов - о поражении Минаю: После игры сказал: если будем так играть, то впереди нас ожидает много побед

Премьер-лига
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Несмотря на поражение, игра своей команды наставнику Металлиста 1925 понравилась

Кривенцов - о поражении Минаю: После игры сказал: если будем так играть, то впереди нас ожидает много побед

Фото: ФК Металлист 1925

Новина українською

Главный тренер "Металлиста 1925" Валерий Кривенцов прокомментировал поражение своей команды в матче 8-го тура УПЛ с "Минаем" (0:1).

– Что можете сказать по сегодняшней игре. Что не удалось?

– Не удалось использовать свои моменты. При счете 0:0 у нас было два момента, забивай один, я думаю, мы бы эту игру выиграли. Особенно учитывая, как мы провели второй тайм, команда действовала правильно и быстро, постоянно создавала давление на соперника. Очень рад Виталику Пономарю, что он наконец после такой тяжелой травмы набрал форму и выдержал девяносто минут. Он хороший футболист и надеюсь поможет команде.

– До игры более двух часов команда провела в укрытии, это повлияло?

– Мы с "Минаем" были в одинаковых условиях. Причина, что пропустили не обязательный гол, потеряла игрока на дальней стойке, это индивидуальная ошибка защитника. Надо в своей зоне держать игрока или отвечать за зону.

- Вы сегодня произвели только одну замену...

- Да, игра команде удавалась, не удавалось только забить гол. Я ребятам после игры сказал: "Если будем так играть, то впереди нас ожидает много побед".

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В статье: Валерий Кривенцов Металлист 1925 (Харьков) ФК Минай
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Источник:
Металлист 1925

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