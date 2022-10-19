Кривенцов - о поражении Минаю: После игры сказал: если будем так играть, то впереди нас ожидает много побед

Главный тренер "Металлиста 1925" Валерий Кривенцов прокомментировал поражение своей команды в матче 8-го тура УПЛ с "Минаем" (0:1) .

– Что можете сказать по сегодняшней игре. Что не удалось?

– Не удалось использовать свои моменты. При счете 0:0 у нас было два момента, забивай один, я думаю, мы бы эту игру выиграли. Особенно учитывая, как мы провели второй тайм, команда действовала правильно и быстро, постоянно создавала давление на соперника. Очень рад Виталику Пономарю, что он наконец после такой тяжелой травмы набрал форму и выдержал девяносто минут. Он хороший футболист и надеюсь поможет команде.

– До игры более двух часов команда провела в укрытии, это повлияло?

– Мы с "Минаем" были в одинаковых условиях. Причина, что пропустили не обязательный гол, потеряла игрока на дальней стойке, это индивидуальная ошибка защитника. Надо в своей зоне держать игрока или отвечать за зону.

- Вы сегодня произвели только одну замену...

- Да, игра команде удавалась, не удавалось только забить гол. Я ребятам после игры сказал: "Если будем так играть, то впереди нас ожидает много побед".