Довгий: Все профессионально отнеслись к матчу с Ворсклой

Полузащитник "Руха" Алексей Довгий прокомментировал победу над "Ворсклой" (1:0) в матче 8-го тура УПЛ. Напомним, хавбек стал автором единственного гола в игре.

"Эмоции очень положительные. С "Днепром-1" мы должны были брать очки, и после таких игр команда становится еще сильнее. Поэтому мы приехали сюда не просто подышать воздухом, а за победой. Все профессионально отнеслись к этому матчу, настроились, поэтому я только могу поаплодировать команде, дебютировали молодые игроки, у них очень большой потенциал, я очень рад за них, поэтому мы на правильном пути.

Гол? Мяч ко мне отскочил, я не стал ничего придумывать и пробил – залетело. У нас во втором тайме были еще моменты, могли забивать второй мяч и увереннее завершить матч. Но у нас за 3 дня следующий поединок, поэтому мы забываем об этом результате и двигаемся дальше", - сказал Довгий.