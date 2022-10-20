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Довгий: Все профессионально отнеслись к матчу с Ворсклой
"Рух" минимально обыграл полтавский клуб
Фото: ФК Рух
Полузащитник "Руха" Алексей Довгий прокомментировал победу над "Ворсклой" (1:0) в матче 8-го тура УПЛ. Напомним, хавбек стал автором единственного гола в игре.
"Эмоции очень положительные. С "Днепром-1" мы должны были брать очки, и после таких игр команда становится еще сильнее. Поэтому мы приехали сюда не просто подышать воздухом, а за победой. Все профессионально отнеслись к этому матчу, настроились, поэтому я только могу поаплодировать команде, дебютировали молодые игроки, у них очень большой потенциал, я очень рад за них, поэтому мы на правильном пути.
Гол? Мяч ко мне отскочил, я не стал ничего придумывать и пробил – залетело. У нас во втором тайме были еще моменты, могли забивать второй мяч и увереннее завершить матч. Но у нас за 3 дня следующий поединок, поэтому мы забываем об этом результате и двигаемся дальше", - сказал Довгий.
"Рух" обошел "Ворсклу" в турнирной таблице УПЛ, заняв 11-е место. Полтавчане теперь идут на 12-й позиции.
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