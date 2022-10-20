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Кривцов: Нельзя назвать игру с Колосом легкой

Премьер-лига
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"Шахтер" забил ковалевцам три безответных мяча

Кривцов: Нельзя назвать игру с Колосом легкой

Фото: ФК Шахтар Донецьк

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Защитник "Шахтера" Сергей Кривцов прокомментировал победу над "Колосом" (3:0) в рамках 8-го тура УПЛ.

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"Я думаю, мы в хорошей форме. Последние игры это подтверждают. Сегодня игра была полностью под нашим контролем. Не допускали детские ошибки и довели матч до логического завершения.

С каждым матчем мы все больше понимаем, что от нас желает тренерский штаб. Эта игра не была такой легкой, как может показаться, увидев счет. Очень трудная была игра. Когда забили второй мяч, было уже легче, "Колос" начал идти вперед, раскрывать зоны, но нельзя назвать эту игру легкой.

Для такой команды, как "Шахтер", через два на третий день играть не проблема, тем более сегодня была ротация. У нас есть два таких полноценных состава. Мы не знали до конца, как "Днепр-1" сыграл, так что не думали об этом. Думали о своей игре в первую очередь", — сказал Кривцов.

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В статье: Сергей Кривцов Шахтер (Донецк) Колос (Ковалевка)
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