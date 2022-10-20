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Павелко назвал инцидент с задержанием генсека УАФ провокационным

Премьер-лига
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Ассоциация ведет работы по получению права на проведение ЧМ-2030

Павелко назвал инцидент с задержанием генсека УАФ провокационным

Фото: facebook.com/andriy.pavelko

Новина українською

Президент УАФ Андрей Павелко прокомментировал инцидент с задержанием на украинской границе и вручением подозрения генеральному секретарю и вице-президенту Ассоциации Юрию Записоцкому.

"Работа по подготовке нашей совместной с Испанией и Португалией заявки на проведение ЧМ-2030 набирает обороты. Сейчас нахожусь в УЕФА. Проводим консультации с партнерами из других национальных ассоциаций по поддержке заявки, идет работа над необходимыми документами.

Генеральный секретарь и вице-президент УАФ Юрий Записоцкий тоже находится в штаб-квартире УЕФА. Проводит встречи и обсуждение ключевых требований по формированию заявки с европейскими коллегами и ФИФА, о чем общались сегодня во время личной встречи.

Провокационный инцидент, случившийся с Юрием на границе при выезде из Украины, как и любые другие попытки диверсий против исторического для Украины проекта ЧМ-2030 и украинского футбола в целом, никак не повредили нашей мотивации. Скорее наоборот!

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Если кому хочется отобрать у миллионов украинских болельщиков мечту и тем самым сделать подарок фашистской россии, то, как в свое время сказал Глава нашего Государства Владимир Зеленский, "езжайте в россию, если вам там нравится". Потому, как говорят в народе, собаки лают, а караван идет", - написал Павелко в своем Facebook.

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В статье: Андрей Павелко Юрий Записоцкий УАФ
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