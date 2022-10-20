Игрок Руха: Воздушная тревога не помешала нам получить результат

Защитник "Руха" Богдан Слюбик прокомментировал победу над "Ворсклой" (1:0) в 8-м туре УПЛ. Напомним, что единственный гол во встречи забил Алексей Довгий.

"Команда очень помогла мне настроиться на этот поединок, я даже не волновался, выйдя на поле. Мы завоевали три очка благодаря командному духу. Каждый из футболистов играл до конца и с большой самоотверженностью.

Приятно выступать в такой команде. Воздушная тревога немного мешает, ведь нужно несколько раз разогреваться, но это нам не помешало, и мы получили результат", — сказал Слюбик.