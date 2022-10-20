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Игрок Руха: Воздушная тревога не помешала нам получить результат

Премьер-лига
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Богдан Слюбик прокомментировал победу над "Ворсклой"

Игрок Руха: Воздушная тревога не помешала нам получить результат

Фото: ФК Рух

Новина українською

Защитник "Руха" Богдан Слюбик прокомментировал победу над "Ворсклой" (1:0) в 8-м туре УПЛ. Напомним, что единственный гол во встречи забил Алексей Довгий.

"Команда очень помогла мне настроиться на этот поединок, я даже не волновался, выйдя на поле. Мы завоевали три очка благодаря командному духу. Каждый из футболистов играл до конца и с большой самоотверженностью.

Приятно выступать в такой команде. Воздушная тревога немного мешает, ведь нужно несколько раз разогреваться, но это нам не помешало, и мы получили результат", — сказал Слюбик.

"Рух" обошел "Ворсклу" в турнирной таблице УПЛ, заняв 11-е место. Полтавчане теперь идут на 12-й позиции.

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В статье: Ворскла (Полтава) Рух (Львов)
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Источник:
ФК Рух

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