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Игрок Руха: Воздушная тревога не помешала нам получить результат
Богдан Слюбик прокомментировал победу над "Ворсклой"
Фото: ФК Рух
Защитник "Руха" Богдан Слюбик прокомментировал победу над "Ворсклой" (1:0) в 8-м туре УПЛ. Напомним, что единственный гол во встречи забил Алексей Довгий.
"Команда очень помогла мне настроиться на этот поединок, я даже не волновался, выйдя на поле. Мы завоевали три очка благодаря командному духу. Каждый из футболистов играл до конца и с большой самоотверженностью.
Приятно выступать в такой команде. Воздушная тревога немного мешает, ведь нужно несколько раз разогреваться, но это нам не помешало, и мы получили результат", — сказал Слюбик.
"Рух" обошел "Ворсклу" в турнирной таблице УПЛ, заняв 11-е место. Полтавчане теперь идут на 12-й позиции.
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