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Шапаренко считает, что причина кризиса Динамо в усталости

Премьер-лига
(2 голосов)

Игра киевлян не радует

Шапаренко считает, что причина кризиса Динамо в усталости

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Полузащитник "Динамо" Николай Шапаренко ответил на вопрос о том, с чем он связывает причины кризиса в столичном клубе.

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"Я думаю, что это просто усталость. Когда ты играешь во Франции, на следующий день едешь во Львов больше суток, то это будет сказываться на твоей игре.

Связываю ли я результаты "Динамо" только с этим? Да", — сказал Шапаренко в интервью YouTube-канала "Влады Седан".

Напомним, "Динамо" занимает 8-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 9 очков в шести поединках. В Лиге Европы киевский клуб проиграл 4 матча из 4 и идет последним в своей группе.

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В статье: Динамо (Киев) Николай Шапаренко
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Источник:
Влада Седан

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Комментарии (4)
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Просто Квашин (Харьков)
20.10.2022 в 15:48
ДИНАМО ще надере всім дупу, не сумнівайтесь...
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Spokoyno (Київ)
20.10.2022 в 15:29
Авжеж, коли все життя граєш у комфортних умовах... день та навіть півдня в дорозі вибиває з колії. А якщо врахувати агресію на рідний дом та, що спочатку був ривок за 40 млн, то взагалі облом . Так дійсно динамівці наразі "ніякі"! Утім "А как же остальные клубы" не проходили відбір у єврокубки, або вилітали в першому колі!
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Tchajka
20.10.2022 в 15:17
А как же остальные клубы играют и не переносят матчи они что походу не устают?
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0
-2
storm_ua (Николаев)
20.10.2022 в 14:51
Ага... устали кормильцы от ничего не делания
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