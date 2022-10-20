Шапаренко считает, что причина кризиса Динамо в усталости

Полузащитник "Динамо" Николай Шапаренко ответил на вопрос о том, с чем он связывает причины кризиса в столичном клубе.

"Я думаю, что это просто усталость. Когда ты играешь во Франции, на следующий день едешь во Львов больше суток, то это будет сказываться на твоей игре. Связываю ли я результаты "Динамо" только с этим? Да", — сказал Шапаренко в интервью YouTube-канала "Влады Седан".

Напомним, "Динамо" занимает 8-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 9 очков в шести поединках. В Лиге Европы киевский клуб проиграл 4 матча из 4 и идет последним в своей группе.