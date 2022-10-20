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Единственный, кто остановил лидера. УПЛ выбрала лучшего тренера 8-го тура

Премьер-лига
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Петровский коллектив сумел удивить

Единственный, кто остановил лидера. УПЛ выбрала лучшего тренера 8-го тура

Фото: ФК Інгулець

Новина українською

Наставник "Ингульца" Сергей Лавриненко признан лучшим тренером по итогам 8-го тура Украинской Премьер-лиги.

Его подопечные сыграли вничью с "Днепром-1" (2:2 в условно выездном матче), отобрав очки у лидера первенства. Для днепрян эта потеря зачетных баллов стала первой в сезоне.

По пяти показателям средний балл специалиста составил 4,6 из (из 5 максимальных).

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На данный момент "Ингулец" с 4 очками занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Украины, имея игру в запасе.

Между тем, в этом сезоне петровская команда еще не побеждала. В следующем матче "Ингулец" проведет выездную игру против "Кривбасса". Встреча запланирована на понедельник, 24 октября. Матч должен состояться в 13:00 в Киеве на НСК "Олимпийский".

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В статье: Ингулец (Петрово) Сергей Лавриненко
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Источник:
uafc.org.ua

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